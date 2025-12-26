Експорт металобрухту з України різко зріс — чому це невигідно для держави

Металобрухт з України масово вивозять за кордон — що відбувається
В Україні продаж чорного металобрухту за кордон зріс набагато швидше, ніж прогнозували. Це сталося тоді, коли вітчизняні металургійні заводи ледве добирають собі сировину. Такі цифри наводить GMK Center.
За січень-листопад 2025 року вивезення брухту підскочило майже на 46%. Попередній річний результат уже подолано, хоча календарний рік ще не закінчився.
Куди прямує український брухт
Упродовж одинадцяти місяців до держав ЄС відправлено понад 380 тисяч тонн чорного брухту. Для воєнного часу це абсолютний рекорд.
З цієї кількості майже 70% припадає на польський ринок. Порівняно з минулим роком постачання до Польщі піднялися більш ніж на третину.
Держава намагається боротися
Формально держава вже давно намагається стримати експорт. З 2021 року діє мито 180 євро за тонну — одне з найвищих у Європі. Однак після початку повномасштабної війни експорт металобрухту знов стрибнув вгору.
До речі, це відбувається за допомогою транзитних схем — спочатку український брухт вивозять до країн ЄС без мита, а далі вже переправляють у Туреччину.
Експорт б’є рекорди, а всередині країни — дефіцит
Тим часом заготівля брухту в Україні різко впала. Якщо до війни збирали 4–5 млн тонн на рік, то зараз лише ледве 1,2–1,5 мільйона.
Це вже призвело до значного дефіциту в українських металургійних заводах.
Чому вивіз брухту шкодить державі
Наразі всі експерти сходяться в одному, що масовий вивіз металобрухту є небезпечним, бо підриває сировинну базу української металургії.
До того ж ще одна проблема пов'язана із податковими надходженнями. Держбюджет отримує з тонни вивезеного на експорт брухту лише 104 гривень! І це при тому, що загальний дохід галузі дорівнює 3,2 млрд гривень.
