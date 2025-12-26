Експорт металобрухту з України різко зріс — чому це невигідно для держави

Брухт металів. Фото: Pexels

В Україні продаж чорного металобрухту за кордон зріс набагато швидше, ніж прогнозували. Це сталося тоді, коли вітчизняні металургійні заводи ледве добирають собі сировину. Такі цифри наводить GMK Center.

За січень-листопад 2025 року вивезення брухту підскочило майже на 46%. Попередній річний результат уже подолано, хоча календарний рік ще не закінчився.

Реклама

Читайте також:

Куди прямує український брухт

Упродовж одинадцяти місяців до держав ЄС відправлено понад 380 тисяч тонн чорного брухту. Для воєнного часу це абсолютний рекорд.

З цієї кількості майже 70% припадає на польський ринок. Порівняно з минулим роком постачання до Польщі піднялися більш ніж на третину.

Держава намагається боротися

Формально держава вже давно намагається стримати експорт. З 2021 року діє мито 180 євро за тонну — одне з найвищих у Європі. Однак після початку повномасштабної війни експорт металобрухту знов стрибнув вгору.

До речі, це відбувається за допомогою транзитних схем — спочатку український брухт вивозять до країн ЄС без мита, а далі вже переправляють у Туреччину.

Експорт б’є рекорди, а всередині країни — дефіцит

Тим часом заготівля брухту в Україні різко впала. Якщо до війни збирали 4–5 млн тонн на рік, то зараз лише ледве 1,2–1,5 мільйона.

Це вже призвело до значного дефіциту в українських металургійних заводах.

Чому вивіз брухту шкодить державі

Наразі всі експерти сходяться в одному, що масовий вивіз металобрухту є небезпечним, бо підриває сировинну базу української металургії.

До того ж ще одна проблема пов'язана із податковими надходженнями. Держбюджет отримує з тонни вивезеного на експорт брухту лише 104 гривень! І це при тому, що загальний дохід галузі дорівнює 3,2 млрд гривень.

Раніше ми писали, що металургійна група "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову, отримала повний контроль над румунським заводом.

Також дізнайтеся, що у Хмельницькій області з’явиться новий індустріальний парк. Інвестиції в проєкт оцінюють більш ніж у 400 млн грн.