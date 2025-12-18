Видео
Главная Компании 400 млн грн в переработку — на западе строят индустриальный парк

400 млн грн в переработку — на западе строят индустриальный парк

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 11:53
Большой индустриальный парк в Хмельницкой области — сколько денег потрачено
Проект индустриального парка. Фото: Минэкономики

В Хмельницкой области появится новый индустриальный парк, ориентированный на перерабатывающую промышленность. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 400 млн грн, сообщило Министерство экономики.

Речь идет о проекте по производству бумаги, картона и связанных с этим товаров.

Читайте также:

Что это за парк и где он будет

Индустриальный парк площадью более 10 гектар создают на территории Хмельницкой городской территориальной общины. Парк проектируют минимум на 50 лет работы.

Решение включить индустриальный парк "АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ" в Реестр промышленных парков принял Кабинет Министров.

По плану, здесь должны появиться около 500 рабочих мест. Фокус будет на перерабатывающей промышленности с четким спросом.

Что именно планируют производить

Главным продуктом станет бумага и все, что из нее изготавливают. На территории парка планируется размещение предприятий в сферах:

  • производства бумажной массы, бумаги и картона;
  • изготовления изделий из бумаги и картона;
  • производства тары из гофрированной бумаги и картона;
  • производства складной тары из гофрированного картона;
  • производства другой тары, мешков и пакетов из бумаги;
  • полиграфической промышленности;
  • альтернативной энергетики;
  • научно-технической деятельности;
  • деятельности в сфере информации и телекоммуникаций.

Деньги и инициатор

Общий объем инвестиций превысит 400 млн грн. Источниками финансирования будут собственные средства инициатора, деньги управляющей компании, государственные программы, взносы частных инвесторов, а также паевые взносы будущих участников и банковские кредиты.

"Развитие перерабатывающей промышленности — приоритет политики "Сделано в Украине". Государство поддерживает такие инициативы, ведь они стимулируют переход от экспорта сырья к глубокой переработке, что укрепляет экономику региона и создает новые рабочие места", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Количество индустриальных парков растет

В Реестре индустриальных парков Украины сейчас 115 объектов. Государство рассматривает их как один из главных инструментов развития перерабатывающей промышленности.

По данным ОЭСР, доля переработки в ВВП Украины составляет 10,3%. Поэтому проект в Хмельницкой области должен постепенно повысить этот показатель.

Напомним, что недавно Россия во время ночной атаки на Львов уничтожила большой индустриальный парк Sparrow. Он был расположен в промышленной зоне "Сигнивка".

Также узнайте, почему доход крупных дорожных компаний Украины рухнул на 70% и что их ждет в будущем.

Кабинет министров промышленность Хмельницкая область Украинский бизнес вторичная переработка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
