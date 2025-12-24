Видео
Україна
Видео

Крупнейший порт Украины ограничил работу — в море попало масло

Крупнейший порт Украины ограничил работу — в море попало масло

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:50
Крупнейший порт Украины остановил движение после ударов по резервуарам — что известно
Разлив подсолнечного масла в порту Пивденный. Фото: Одесская ОВА

Акваторию порта "Пивденный" временно закрыли для движения судов после утечки подсолнечного масла. Причиной стало повреждение портовой инфраструктуры в результате российских атак, сообщили в Администрации морских портов Украины.

Ограничения будут действовать до полной ликвидации последствий загрязнения.

Что произошло в порту

Российский удар по порту состоялся еще в субботу, 20 декабря, однако первые двое суток работы по ликвидации последствий фактически стояли на месте. Территория постоянно обстреливалась, поэтому специалисты работали только на отдельных участках. 

Несмотря на обстрелы, портовики начали поэтапно устанавливать боновые заграждения, чтобы удержать пятно масла.

Полностью перекрыть акваторию удалось только после относительного затишья. К уборке привлекли специальные суда, которые собирают загрязняющее масло.

Что именно попало в море

К счастью, в море попали не нефтепродукты, а подсолнечное масло. В АМПУ подчеркивают, что это органическое вещество, поэтому экологической катастрофы нет.

"Важно отметить, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду. АМПУ со всеми причастными службами принимает все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения", — отметили в АМПУ.

Однако из-за значительного объема утечки акваторию временно перекрыли, чтобы не дать пятну распространиться дальше.

Враг попал в резервуары с маслом

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что авария произошла в результате прямого попадания в резервуары с подсолнечным маслом. Часть продукта разлилась на территории предприятия и проезжую часть, оттуда попала в лиманную акваторию, а далее —  в море.

В настоящее время работы по ликвидации продолжаются. Порт будет оставаться закрытым до полной очистки акватории.

Напомним, ранее мы писали, что один из крупнейших заводов в Украине остановил работу из-за российских обстрелов.

Также мы сообщали, что Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по переносу запорожского завода Мотор Сич в более безопасное место.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
