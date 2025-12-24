Найбільший порт України зупинив рух після ударів по резервуарах — що відомо

Розлив соняшникової олії у порту Південний. Фото: Одеська ОВА

Акваторію порту "Південний" тимчасово закрили для руху суден після витоку соняшникової олії. Причина — пошкодження портової інфраструктури внаслідок російських атак, повідомили в Адміністрації морських портів України.

Обмеження діятимуть до повної ліквідації наслідків забруднення.

Що сталося в порту

Російський удар по порту відбувся ще в суботу, 20 грудня, однак перші дві доби роботи з ліквідації наслідків фактично стояли на місці. Територія постійно обстрілювалася, тому фахівці працювали лише на окремих ділянках.

Попри обстріли, портовики почали поетапно встановлювати бонові загородження, щоб утримати пляму олії.

Повністю перекрити акваторію вдалося лише після відносного затишшя. До прибирання залучили спеціальні судна, які збирають забруднювальну олію.

Що саме потрапило в море

На щастя, в море попали не нафтопродукти, а соняшникова олія. В АМПУ підкреслюють, що це органічна речовина, тому екологічної катастрофи немає.

"Важливо зазначити, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення", — наголосили в АМПУ.

Проте через значний об’єм витоку акваторію тимчасово перекрили, аби не дати плямі поширитися далі.

Ворог поцілив у резервуари з олією

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що аварія сталася внаслідок прямого влучання у резервуари з соняшниковою олією. Частина продукту розлилася на території підприємства та проїжджу частину, звідти потрапила в лиманну акваторію, а далі — у море.

На цей час роботи з ліквідації тривають. Порт залишатиметься закритим до повного очищення акваторії.

