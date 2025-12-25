Индийский НПЗ снова получает российскую нефть дешевле рынка

Нефтяной танкер. Фото: Freepik.com

Индийская частная компания Reliance Industries снова покупает российскую нефть по цене ниже рыночной. Речь идет о сырой нефти от трейдеров, которые формально не находятся под санкциями, сообщает Bloomberg.

Сырье доставляют на нефтеперерабатывающий комплекс компании в Джамнагаре — крупнейший в мире.

После октябрьского решения США о санкциях против Роснефти и Лукойла Reliance действительно приостановила импорт российской нефти.

Американская сторона дала нефтепереработчикам месяц, чтобы свернуть такие операции. Формально компания соблюла требования, но с нюансами.

Reliance получила дополнительный месяц для завершения контрактов, заключенных до 22 октября. Последний танкер с российской нефтью прибыл в Индию 17 декабря — буквально под завершение отсрочки.

Ключевой фактор — цена

Российская нефть продается в Индии с ощутимым дисконтом, и для крупных переработчиков это слишком привлекательно, чтобы полностью игнорировать.

В Джамнагаре Reliance имеет сразу два НПЗ. Один перерабатывает около 660 тысяч баррелей в сутки и работает преимущественно на внутренний рынок Индии. Второй — еще больше, до 700 тысяч баррелей ежедневно, ориентирован на экспорт. Именно такая конфигурация дает компании гибкость, потому что часть потоков можно быстро переориентировать, менять поставщиков и маневрировать между регуляторными ограничениями.

