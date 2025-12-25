Індійський НПЗ знову отримує російську нафту дешевше за ринок

Нафтовий танкер. Фото: Freepik.com

Індійська приватна компанія Reliance Industries знову купує російську нафту за ціною, нижчою за ринкову. Йдеться про сиру нафту від трейдерів, які формально не перебувають під санкціями, повідомляє Bloomberg.

Сировину доставляють на нафтопереробний комплекс компанії в Джамнагарі — найбільший у світі.

Чому Індія знов закупає російську нафту

Після жовтневого рішення США про санкції проти Роснафти та Лукойлу Reliance справді призупинила імпорт російської нафти.

Американська сторона дала нафтопереробникам місяць, аби згорнути такі операції. Формально компанія дотрималась вимог, але з нюансами.

Reliance отримала додатковий місяць для завершення контрактів, укладених до 22 жовтня. Останній танкер із російською нафтою прибув до Індії 17 грудня — буквально під завершення відстрочки.

Ключовий фактор — ціна

Російська нафта продається в Індії з відчутним дисконтом, і для великих переробників це занадто привабливо, щоб повністю ігнорувати.

У Джамнагарі Reliance має одразу два НПЗ. Один переробляє близько 660 тисяч барелів на добу і працює переважно на внутрішній ринок Індії. Другий — ще більший, до 700 тисяч барелів щодня, орієнтований на експорт. Саме така конфігурація дає компанії гнучкість, бо частину потоків можна швидко переорієнтовувати, змінювати постачальників і маневрувати між регуляторними обмеженнями.

