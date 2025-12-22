Видео
Рынок нефти трясет из-за захвата танкеров — цены пошли вверх

Дата публикации 22 декабря 2025 12:38
Цены на нефть 22 декабря выросли из-за действий США возле Венесуэлы
Работники нефтеотрасли на нефтяном месторождении. Фото: Freepik

Цены на нефть в понедельник снова пошли вверх. Рынок отреагировал на сообщение о захвате США венесуэльского нефтяного танкера в международных водах, пишет Сhannelnewsasia.

Это сразу вернуло тему возможных перебоев поставок, даже несмотря на то, что Венесуэла не является крупным игроком на глобальном рынке.

Читайте также:

Что происходит с ценами на нефть 22 декабря

Фьючерсы на Brent выросли на 52 цента —  до 60,99 долларов за баррель. Американская WTI прибавила 50 центов и торговалась возле 57,02.

Еще на прошлой неделе обе марки потеряли около 1%, поэтому нынешний рост выглядит как отскок.

Аналитики говорят, что дело не в объемах, так как венесуэльская нефть — это лишь 1% мирового предложения. Но важен сам сигнал.

"Рынок начинает осознавать тот факт, что администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении торговли венесуэльской нефтью. Поэтому рынок начинает закладывать сценарий, при котором таких операций будет больше", —  заявила Джун Го, старший аналитик нефтяного рынка в компании Sparta Commodities.

Фактор войны и моря

Дополнительное напряжение создает и общий геополитический фон. По данным Reuters, Береговая охрана США преследует еще один танкер —  это может быть уже третья подобная операция менее чем за две недели.

Параллельно появляются сообщения об ударах по российским судам теневого флота и рост напряжения вокруг войны России против Украины. Для нефтяного рынка этого достаточно, чтобы цены снова начали расти.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона права на нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены их вернуть.

Также Трамп признал режим руководителя Венесуэлы Мадуро террористическим и намекнул на возможную войну.

Дональд Трамп нефть трейдеры Brent Венесуэла
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
