Цены на нефть 22 декабря выросли из-за действий США возле Венесуэлы

Рынок нефти трясет из-за захвата танкеров — цены пошли вверх
Цены на нефть в понедельник снова пошли вверх. Рынок отреагировал на сообщение о захвате США венесуэльского нефтяного танкера в международных водах, пишет Сhannelnewsasia.
Это сразу вернуло тему возможных перебоев поставок, даже несмотря на то, что Венесуэла не является крупным игроком на глобальном рынке.
Что происходит с ценами на нефть 22 декабря
Фьючерсы на Brent выросли на 52 цента — до 60,99 долларов за баррель. Американская WTI прибавила 50 центов и торговалась возле 57,02.
Еще на прошлой неделе обе марки потеряли около 1%, поэтому нынешний рост выглядит как отскок.
Аналитики говорят, что дело не в объемах, так как венесуэльская нефть — это лишь 1% мирового предложения. Но важен сам сигнал.
"Рынок начинает осознавать тот факт, что администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении торговли венесуэльской нефтью. Поэтому рынок начинает закладывать сценарий, при котором таких операций будет больше", — заявила Джун Го, старший аналитик нефтяного рынка в компании Sparta Commodities.
Фактор войны и моря
Дополнительное напряжение создает и общий геополитический фон. По данным Reuters, Береговая охрана США преследует еще один танкер — это может быть уже третья подобная операция менее чем за две недели.
Параллельно появляются сообщения об ударах по российским судам теневого флота и рост напряжения вокруг войны России против Украины. Для нефтяного рынка этого достаточно, чтобы цены снова начали расти.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона права на нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены их вернуть.
Также Трамп признал режим руководителя Венесуэлы Мадуро террористическим и намекнул на возможную войну.
