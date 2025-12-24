Нефть выросла в цене из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы и России

Нефтяной танкер. Фото: Freepik.com

Цены на российскую нефть снова просели — на этот раз до уровней, которых не видели с начала полномасштабной войны. Такая ситуация в будущем может привести к еще большему росту цен на нефть в мире, пишет Bloomberg.

Танкеры с российской нефтью скапливаются в море, как в огромном складе. Особенно выросло количество судов у берегов Индии и Китая.

Вынужденные скидки РФ бьют новые рекорды

После санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" ситуация на нефтяном рынке резко ухудшилась.

В Новороссийске цена Urals опустилась примерно на 25 долларов за баррель, или на 40% от пика в середине июля, опустившись до 34 долларов за баррель.

Даже ESPO, который обычно охотно забирает Китай, снизился до 52,36 долларов, потеряв около 30% стоимости за тот же период.

Фактически РФ идет на исторический антирекорд.

Покупатели уходят, но танкеры забиваются нефтью

Несмотря на то, что индийские и китайские НПЗ отказываются от российских партий нефти, РФ продолжает активно грузить нефть на суда — с 3,94 до 4,24 млн баррелей в сутки на конец декабря.

Но это создало парадокс, потому что все больше "баррелей" просто висят в море. За две недели в танкерах-хранилищах "осело" еще 20 млн баррелей, а общий объем российской нефти, блуждающей без покупателя, достиг рекордных 180 млн.

Общий объем нефти в море увеличился на 48% с конца августа. По крайней мере 20 танкеров сейчас ожидают разрешения на швартовку в китайских и индийских портах, другие же задерживаются месяцами.

Чем это грозит рынку нефти

Аналитики Bloomberg также обращают внимание, что накопление российской нефти в море происходит на фоне более активных действий США в отношении танкеров, направляющихся в Венесуэлу или из нее. Это, по оценке агентства, может настораживать как отправителей, так и покупателей российской нефти, опасающихся, что их грузы могут попасть под ограничения.

В связи с риском перебоев поставок из Венесуэлы и России, цены на нефть в среду, 24 декабря, снова выросли.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов, или на 0,27%, до 62,55 доллара за баррель к 07:14 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate прибавила 20 центов, или 0,34%, до 58,58 доллара.

Пока рынок ждет, РФ "тонет" в собственном экспорте, и аналитики отмечают, что такая ситуация может повысить мировые цены на нефть еще сильнее.

Напомним, что китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

Также мы сообщали, что цены на нефть снова пошли вверх. Рынок отреагировал на сообщение о захвате США венесуэльского нефтяного танкера в международных водах.