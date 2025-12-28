Чем занимается компания Безоса Blue Origin

Возвращение космической туристки на землю. Фото: Blue Origin

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin намерена построить свою космическую станцию на орбите, а также успешно опробовала первую в истории космического туризма миссию в формате "только для женщин".

что еще известно о компании Blue Origin.

С чего все начиналось

Ключевые этапы истории компании

2000 год — Основание компании Blue Origin Джеффом Безосом, основателем и тогдашним CEO Amazon. Название компании отражает видение Безоса о голубой планете Земля как исходной точке человечества.

2003−2005 годы — Приобретение земли в Западном Техасе для создания закрытого испытательного полигона и начало экспериментальных работ над ракетными технологиями.

2006 год — Первые тестовые запуски прототипа под названием Goddard, названного в честь американского инженера и пионера ракетостроения Роберта Годдарда.

2011 год — Неудачное испытание прототипа, который был потерян на высоте примерно 14 км. Этот опыт был использован для совершенствования конструкции.

2015 год — Первый успешный запуск и посадка ракеты New Shepard, что стало важным шагом в развитии технологии многоразовых ракет.

2021 год — Первый пилотируемый полет New Shepard с Джеффом Безосом, его братом Марком, 82-летней Уолли Фанк и 18-летним Оливером Дэменом на борту, что сделало их самым старым и самым молодым человеком в космосе.

2021−2024 годы — Серия успешных коммерческих полетов New Shepard с экипажами, включающими знаменитостей и состоятельных клиентов.

2025 год — Исторический первый орбитальный запуск ракеты New Glenn, ознаменовавший вступление Blue Origin в клуб компаний, способных доставлять грузы на орбиту, несмотря на потерю первой ступени при посадке.

Кто руководит компанией

Конечно, идейным вдохновителем и основателем компании является Джефф Безос. И хотя сейчас он не занимает пост CEO, он активно участвует в сратегии развития Blue Origin, а при этом в основном обеспечивает финансирование из своих личных средств.

Однако кроме Безоса важную роль в компании играют:

Дэвид Лимп — главный исполнительный директор (CEO) с июня 2023 года. Ранее работал в Amazon, где руководил подразделением устройств и сервисов.

Бобби Брауэр — старший вице-президент по программе New Glenn, отвечающий за развитие орбитальной ракеты компании.

Фил Джойс — старший вице-президент по программе New Shepard, курирующий развитие суборбитальных туристических полетов.

