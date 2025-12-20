Кто является настоящими владельцами Amazon и как поделен контроль

Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: коллаж Новости.LIVE

Когда говорят "владелец Amazon", почти автоматически имеют в виду Джеффа Безоса. И это логично, но лишь отчасти. Да, именно он — крупнейший отдельный акционер компании, но все не так просто.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему считать, что Amazon "принадлежит Безосу", было бы слишком упрощенно.

Реклама

Читайте также:

Джефф Безос не имеет контрольного пакета

Безос сегодня — исполнительный глава Amazon и человек, с которого все начиналось еще в 1994 году. Ему принадлежит около 10% акций компании. Это больше, чем у кого-либо другого, десятки миллиардов долларов.

Но важно другое: это не контрольный пакет. Amazon давно живет как публичная корпорация, где собственность размыта между очень многими игроками.

Миллионы владельцев Amazon

После Безоса структура становится значительно менее персональной. Большую часть акций держат институциональные инвесторы — те же фонды, которые присутствуют почти во всех крупных мировых корпорациях.

Самый крупный из них — Vanguard Group. У него более 6% акций Amazon, далее следует BlackRock с около 3,6%. Еще чуть меньше — у SSgA Funds Management. Это основные финансовые гиганты, которые управляют деньгами миллионов клиентов.

Есть и другие знакомые названия, например Fidelity, T. Rowe Price, Geode Capital, Capital Research. Все они владеют долями, которые по отдельности не выглядят решающими, но вместе формируют костяк акционерной структуры Amazon. Именно они голосуют, поддерживают или блокируют решения, смотрят на отчетность и стратегические шаги.

Мелкие акционеры Amazon

Отдельно можно остановиться на мелких акционерах. Их очень много. В общей сложности более миллиона физических лиц и компаний в совокупности владеют более чем половиной акций Amazon.

Это частные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, а также сотрудники самой Amazon, которые получили акции через внутренние программы. Их влияние, конечно, минимально, но именно они делают компанию по-настоящему публичной.

Структура собственности Amazon

Поэтому реальная картина выглядит так: Джефф Безос — ключевая фигура, крупнейший акционер и символ компании. Но Amazon не является "его компанией" в прямом смысле.

Это сложная конструкция из фондов, банков, инвесторов и сотен тысяч людей, которые владеют маленькими долями одного из самых дорогих на сегодняшний день бизнесов в мире.

Напомним, что летом Джефф Безос три дня праздновал свою свадьбу в Венеции. По утверждению главы Венецианского региона Луки Зайя, свадьба обошлась в 55,6 млн долларов.

Также мы рассказывали о новой жене Джеффа Безоса — Лорен Санчес и ее звездном пути от тележурналистки до жены одного из самых богатых людей мира.