Чим займається компанія Безоса Blue Origin

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin має намір побудувати свою космічну станцію на орбіті, а також успішно випробувала першу в історії космічного туризму місію у форматі "тільки для жінок".

Сайт Новини.LIVE розповідає, що ще відомо про компанію Blue Origin.

З чого все починалося

Ключові етапи історії компанії:

2000 рік — Заснування компанії Blue Origin Джеффом Безосом, засновником і тодішнім CEO Amazon. Назва компанії відображає бачення Безоса про блакитну планету Земля як вихідну точку людства.

2003-2005 роки — Придбання землі в Західному Техасі для створення закритого випробувального полігону і початок експериментальних робіт над ракетними технологіями.

2006 рік — Перші тестові запуски прототипу під назвою Goddard, названого на честь американського інженера і піонера ракетобудування Роберта Годдарда.

2011 рік — Невдале випробування прототипу, який був втрачений на висоті приблизно 14 км. Цей досвід був використаний для вдосконалення конструкції.

2015 рік — Перший успішний запуск і посадка ракети New Shepard, що стало важливим кроком у розвитку технології багаторазових ракет.

2021 рік — Перший пілотований політ New Shepard із Джеффом Безосом, його братом Марком, 82-річною Воллі Фанк і 18-річним Олівером Деменом на борту, що зробило їх найстарішою і наймолодшою людиною в космосі.

2021-2024 роки — Серія успішних комерційних польотів New Shepard з екіпажами, до складу яких входять знаменитості та заможні клієнти.

2025 рік — Історичний перший орбітальний запуск ракети New Glenn, що ознаменував вступ Blue Origin до клубу компаній, здатних доправляти вантажі на орбіту, незважаючи на втрату першого ступеня під час посадки.

Хто керує компанією

Звичайно, ідейним натхненником і засновником компанії є Джефф Безос. І хоча зараз він не обіймає посаду CEO, він бере активну участь у стратегії розвитку Blue Origin, а водночас здебільшого забезпечує фінансування зі своїх особистих коштів.

Однак крім Безоса важливу роль у компанії відіграють:

Девід Лімп — головний виконавчий директор (CEO) з червня 2023 року. Раніше працював в Amazon, де керував підрозділом пристроїв і сервісів.

Боббі Брауер — старший віцепрезидент за програмою New Glenn, який відповідає за розвиток орбітальної ракети компанії.

Філ Джойс — старший віцепрезидент за програмою New Shepard, який курирує розвиток суборбітальних туристичних польотів.

