Когда Россия планирует запустить первую атомную станцию в Турции

Строительство АЭС Аккую в Турции. Фото: Akkuyu.com

Россия в очередной раз обещает запустить атомную электростанцию Аккую в Турции. Теперь — в 2026 году, после нескольких срывов дедлайнов.

Чтобы проект не остановился, Москва добавляет еще девять миллиардов долларов финансирования, пишет The Jerusalem Post.

Реклама

Читайте также:

Деньги есть, но запуск снова переносят

По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, дополнительные средства России планируют использовать в 2026-2027 годах. Часть финансирования Анкара хочет привлечь из-за рубежа — не менее 4-5 миллиардов долларов уже в 2026-м.

Формально Турция все еще ожидает, что станцию введут в эксплуатацию в 2026 году. Но это уже не первое такое обещание. Ранее запуск планировали на 2023-й, затем на 2025-й. Оба раза не сложилось.

Проект за двадцать миллиардов

Первую в Турции АЭС Аккую строят с 2018 года на южном побережье Турции. Общая мощность ее 4,8 гигаватта. Генподрядчик — "Атомэнергопроект", структура Росатома, а оператором выступает компания Akkuyu Nuclear.

Общая стоимость проекта уже превысила 20 миллиардов долларов. По первоначальным договоренностям Росатом имел право продать до 49% проекта партнеру, сохранив контроль. Но желающих, по сути, так и не нашлось.

Санкции, поиск средств и протесты

В 2024 году проект уперся еще и в проблемы с поставками. Немецкая Siemens не отгрузила ключевое электрооборудование, и Росатому пришлось срочно искать альтернативы в Китае.

Летом 2025 года ситуация осложнилась финансово. Часть средств заблокировали под давлением третьих сторон. Добавились и социальные проблемы — сотрудники одного из субподрядчиков выходили на протесты из-за задержки зарплат.

Напомним, ранее Путин сделал неожиданное заявление по ЗАЭС — что задумали в Кремле.

Также узнайте, почему Япония снова будет использовать атомную энергию. 20 января в префектуре Ниигата запустят станцию Касивадзаки-Карива — самую мощную АЭС в мире.