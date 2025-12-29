Когда Россия планирует запустить первую атомную станцию в Турции

Росатом не может найти деньги для проблемной АЭС за рубежом
Россия в очередной раз обещает запустить атомную электростанцию Аккую в Турции. Теперь — в 2026 году, после нескольких срывов дедлайнов.
Чтобы проект не остановился, Москва добавляет еще девять миллиардов долларов финансирования, пишет The Jerusalem Post.
Деньги есть, но запуск снова переносят
По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, дополнительные средства России планируют использовать в 2026-2027 годах. Часть финансирования Анкара хочет привлечь из-за рубежа — не менее 4-5 миллиардов долларов уже в 2026-м.
Формально Турция все еще ожидает, что станцию введут в эксплуатацию в 2026 году. Но это уже не первое такое обещание. Ранее запуск планировали на 2023-й, затем на 2025-й. Оба раза не сложилось.
Проект за двадцать миллиардов
Первую в Турции АЭС Аккую строят с 2018 года на южном побережье Турции. Общая мощность ее 4,8 гигаватта. Генподрядчик — "Атомэнергопроект", структура Росатома, а оператором выступает компания Akkuyu Nuclear.
Общая стоимость проекта уже превысила 20 миллиардов долларов. По первоначальным договоренностям Росатом имел право продать до 49% проекта партнеру, сохранив контроль. Но желающих, по сути, так и не нашлось.
Санкции, поиск средств и протесты
В 2024 году проект уперся еще и в проблемы с поставками. Немецкая Siemens не отгрузила ключевое электрооборудование, и Росатому пришлось срочно искать альтернативы в Китае.
Летом 2025 года ситуация осложнилась финансово. Часть средств заблокировали под давлением третьих сторон. Добавились и социальные проблемы — сотрудники одного из субподрядчиков выходили на протесты из-за задержки зарплат.
Напомним, ранее Путин сделал неожиданное заявление по ЗАЭС — что задумали в Кремле.
Также узнайте, почему Япония снова будет использовать атомную энергию. 20 января в префектуре Ниигата запустят станцию Касивадзаки-Карива — самую мощную АЭС в мире.
Читайте Новини.LIVE!