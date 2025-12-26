Путин заявил о переговорах с США относительно судьбы Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно заговорил о возможности "совместного управления" оккупированной ЗАЭС вместе с США. Причем — без участия Украины, пишет российское издание "Коммерсант".

Более того, он утверждает, будто РФ совместно с Вашингтоном рассматривают АЭС как источник энергии для майнинга криптовалют.

Реклама

Читайте также:

Что интересует американцев

Эти слова прозвучали во время встречи Путина с российским крупным бизнесом. По мнению хозяина Кремля, американцев интересуют две вещи: электроэнергия для криптомайнинга и восстановление поставок током в Украину.

"Американская сторона предлагает использовать ЗАЭС для криптомайнинга, но настаивает на возвращении электричества в Украину", — цитирует газета главу Кремля.

Как именно это должно сочетаться и на каких условиях, российский диктатор не уточнил.

Что случилось с украинскими специалистами на ЗАЭС

Также российские оккупационные власти утверждают, что украинские специалисты продолжают работать на ЗАЭС. Но они, по словам Путина, будто уже получили российские паспорта — без объяснения, под каким давлением или с какой альтернативой.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что любые решения по станции без согласия Украины являются незаконными и создают прямые ядерные риски для региона.

Напомним, что президент Владимир Зеленский настаивает на альтернативной модели управления Запорожской атомной электростанцией, которая не предусматривает участия России.

Также мы писали, что Япония снова будет использовать атомную энергию. 20 января в префектуре Ниигата запустят станцию Касивадзаки-Карива — самую мощную АЭС в мире.