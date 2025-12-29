Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Росатом не може знайти гроші для проблемної АЕС за кордоном

Росатом не може знайти гроші для проблемної АЕС за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 16:29
Коли Росія планує запустити першу атомну станцію в Туреччині
Будівництво АЕС Аккую в Туреччині. Фото: Akkuyu.com

Росія вкотре обіцяє запустити атомну електростанцію Аккую в Туреччині. Тепер — у 2026 році, після кількох зривів дедлайнів.

Щоб проєкт не зупинився, Москва докидає ще дев’ять мільярдів доларів фінансування, пише The Jerusalem Post

Реклама
Читайте також:

Гроші є, але запуск знову переносять

За словами міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара, додаткові кошти Росії планують використовувати у 2026–2027 роках. Частину фінансування Анкара хоче залучити з-за кордону — щонайменше 4-5 мільярдів доларів вже в 2026-му.

Формально Туреччина все ще очікує, що станцію введуть в експлуатацію у 2026 році. Але це вже не перша така обіцянка. Раніше запуск планували на 2023-й, потім на 2025-й. Обидва рази не склалося.

Проєкт за двадцять мільярдів 

Першу в Туреччині АЕС Аккую будують з 2018 року на південному узбережжі Туреччини. Загальна потужність її 4,8 гігавата. Генпідрядник — "Атоменергопроект", структура Росатома, а оператором виступає компанія Akkuyu Nuclear.

Загальна вартість проєкту вже перевищила 20 мільярдів доларів. За початковими домовленостями Росатом мав право продати до 49% проєкту партнеру, зберігши контроль. Але охочих, по суті, так і не знайшлося.

Санкції, пошук коштів та протести

У 2024 році проєкт уперся ще й у проблеми з постачанням. Німецька Siemens не відвантажила ключове електрообладнання, і Росатому довелося терміново шукати альтернативи в Китаї.

Влітку 2025 року ситуація ускладнилася фінансово. Частину коштів заблокували під тиском третіх сторін. Додалися й соціальні проблеми — співробітники одного з субпідрядників виходили на протести через затримку зарплат.

Нагадаємо, раніше Путін зробив несподівану заяву щодо ЗАЕС — що задумали в Кремлі. 

Також дізнайтеся, чому Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі. 

санкції проти Росії Туреччина АЕС будівництво Атомна електростанція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації