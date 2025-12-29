Коли Росія планує запустити першу атомну станцію в Туреччині

Будівництво АЕС Аккую в Туреччині. Фото: Akkuyu.com

Росія вкотре обіцяє запустити атомну електростанцію Аккую в Туреччині. Тепер — у 2026 році, після кількох зривів дедлайнів.

Щоб проєкт не зупинився, Москва докидає ще дев’ять мільярдів доларів фінансування, пише The Jerusalem Post.

Гроші є, але запуск знову переносять

За словами міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара, додаткові кошти Росії планують використовувати у 2026–2027 роках. Частину фінансування Анкара хоче залучити з-за кордону — щонайменше 4-5 мільярдів доларів вже в 2026-му.

Формально Туреччина все ще очікує, що станцію введуть в експлуатацію у 2026 році. Але це вже не перша така обіцянка. Раніше запуск планували на 2023-й, потім на 2025-й. Обидва рази не склалося.

Проєкт за двадцять мільярдів

Першу в Туреччині АЕС Аккую будують з 2018 року на південному узбережжі Туреччини. Загальна потужність її 4,8 гігавата. Генпідрядник — "Атоменергопроект", структура Росатома, а оператором виступає компанія Akkuyu Nuclear.

Загальна вартість проєкту вже перевищила 20 мільярдів доларів. За початковими домовленостями Росатом мав право продати до 49% проєкту партнеру, зберігши контроль. Але охочих, по суті, так і не знайшлося.

Санкції, пошук коштів та протести

У 2024 році проєкт уперся ще й у проблеми з постачанням. Німецька Siemens не відвантажила ключове електрообладнання, і Росатому довелося терміново шукати альтернативи в Китаї.

Влітку 2025 року ситуація ускладнилася фінансово. Частину коштів заблокували під тиском третіх сторін. Додалися й соціальні проблеми — співробітники одного з субпідрядників виходили на протести через затримку зарплат.

