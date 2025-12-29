Видео
Главная Компании Иностранные бренды резко сворачивают присутствие в РФ — причины

Иностранные бренды резко сворачивают присутствие в РФ — причины

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:35
Почему иностранные бренды покидают Россию
Турецкий бренд ушел из России. Фото: ru.themoscowtimes

Иностранные компании все реже заходят на российский рынок и все чаще с него выходят. Итоги 2025 года показали, что волна "возвращения брендов" в РФ, фактически сошла на нет.

За год в России закрылось больше магазинов международных компаний, чем открылось, пишет Moscow Times.

Брендов заходит меньше, чем выходит

По данным IBC Realty, в 2025 году на российский рынок вышло лишь 12 международных брендов. Для сравнения, в 2023-2024 годах их было почти вдвое больше - 25 и 23 соответственно.

Как и после начала полномасштабной войны, основную часть новичков составляли компании из Италии, Китая, Турции, Беларуси и Казахстана. Но даже этот поток быстро иссяк.

Параллельно рынок начал терять торговые площади. Новые бренды в 2025 году заняли около 9,7 тысячи квадратных метров в торговых центрах и на улицах, тогда как компании, которые ушли или сократили сети, освободили почти 17,6 тысячи квадратных метров.

Первым сбежал Fashion-ритейл

Половина из 320 магазинов, которые закрылись в этом году в торговых центрах РФ, пришлась именно на сегмент одежды и обуви. Об этом свидетельствуют подсчеты консалтинговой компании Core.XP.

Больше всего закрытий магазинов зафиксировали в Москве. Здесь международные ритейлеры разорвали вдвое больше договоров аренды, чем подписали, а работу прекратили по меньшей мере 32 магазина.

По оценке NF Group, по меньшей мере 12 fashion-брендов полностью покинули российский рынок в 2025 году.

Турецкий бум не оправдался

Среди тех, кто решил уйти окончательно, издание называет турецкие fashion-бренды AC&Co и Mudo. Обе компании открывались в России в 2023 году, на волне активного захода турецких ритейлеров после выхода западных брендов.

По словам консультанта по торговой недвижимости, который работал с Mudo, компании были разочарованы реальным спросом. Они не увидели смысла инвестировать дальше и "терпеть" ради туманной перспективы.

Одновременно начали сокращать сети и бренды-"замены", которые заняли магазины Inditex: Maag, Dub, Vilet, Ecru. Уменьшают присутствие также итальянские OVS и Replay.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
