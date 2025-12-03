Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Известное украинское медиа перешло под крыло Fozzy Group

Известное украинское медиа перешло под крыло Fozzy Group

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 11:47
Онлайн-издание The Village Украина вошло в состав ритейлера Fozzy Group. После этой сделки медиаподразделение Fozzy Media Group охватило 41% украинской лайфстайл-аудитории. И это самый большой показатель в сегменте
Гипермаркет Fozzy Group. Фото: Facebook Fozzy Group


Онлайн-издание The Village Украина вошло в состав ритейлера Fozzy Group. После этой сделки медиаподразделение Fozzy Media Group охватило 41% украинской лайфстайл-аудитории. И это самый большой показатель в сегменте, пишет Forbes Ukraine.

В Fozzy Group подтвердили факт присоединения The Village, но финансовые условия сделки не разглашают.

Реклама
Читайте также:

Зачем Fozzy Group собственные медиа

Fozzy развивает направление retail media, чтобы лучше понимать свою аудиторию и работать с ней не только в магазинах, но и в СМИ.

В компании отмечают, что редакция The Village Украина сохранит полную редакционную независимость, а владелец не будет вмешиваться во внутреннюю политику издания.

Что даст ритейлеру покупка нового СМИ

По словам CEO Fozzy Media Group Елены Шабашкевич, собственные медиа дают компании:

  • больше данных о поведении потенциальных покупателей;
  • понимание, какие темы и форматы больше всего "резонируют" с аудиторией;
  • дополнительный канал взаимодействия с клиентами брендов Fozzy Group.

Как мы сообщали ранее, на 56-м году жизни остановилось сердце журналиста и соучредителя издания "РБК-Украина" Владимира Шульца.

Также мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома специальный раздел, который содержит перечень медиа, которые, по их мнению, якобы распространяют "фейковые новости". Новый раздел называется "Зал позора для правонарушителей" и включает почти все ведущие американские СМИ.

 

СМИ Fozzy Group покупки ритейлер медиа
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации