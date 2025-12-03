Гипермаркет Fozzy Group. Фото: Facebook Fozzy Group



Онлайн-издание The Village Украина вошло в состав ритейлера Fozzy Group. После этой сделки медиаподразделение Fozzy Media Group охватило 41% украинской лайфстайл-аудитории. И это самый большой показатель в сегменте, пишет Forbes Ukraine.

В Fozzy Group подтвердили факт присоединения The Village, но финансовые условия сделки не разглашают.

Зачем Fozzy Group собственные медиа

Fozzy развивает направление retail media, чтобы лучше понимать свою аудиторию и работать с ней не только в магазинах, но и в СМИ.

В компании отмечают, что редакция The Village Украина сохранит полную редакционную независимость, а владелец не будет вмешиваться во внутреннюю политику издания.

Что даст ритейлеру покупка нового СМИ

По словам CEO Fozzy Media Group Елены Шабашкевич, собственные медиа дают компании:

больше данных о поведении потенциальных покупателей;

понимание, какие темы и форматы больше всего "резонируют" с аудиторией;

дополнительный канал взаимодействия с клиентами брендов Fozzy Group.

