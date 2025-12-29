Відео
Головна Компанії Іноземні бренди різко згортають присутність у Росії — причини

Іноземні бренди різко згортають присутність у Росії — причини

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:35
Чому іноземні бренди залишають Росію
Турецький бренд пішов з Росії. Фото: ru.themoscowtimes

Іноземні компанії дедалі рідше заходять на російський ринок і все частіше з нього виходять. Підсумки 2025 року показали, що хвиля "повернення брендів" в РФ, фактично зійшла нанівець.

За рік у Росії закрилося більше магазинів міжнародних компаній, ніж відкрилося, пише Moscow Times.

Читайте також:

Брендів заходить менше, ніж виходить

За даними IBC Realty, у 2025 році на російський ринок вийшло лише 12 міжнародних брендів. Для порівняння, у 2023–2024 роках їх було майже вдвічі більше — 25 і 23 відповідно.

Як і після початку повномасштабної війни, основну частину новачків складали компанії з Італії, Китаю, Туреччини, Білорусі та Казахстану. Але навіть цей потік швидко вичерпався.

Паралельно ринок почав втрачати торгові площі. Нові бренди у 2025 році зайняли близько 9,7 тисячі квадратних метрів у торгових центрах і на вулицях, тоді як компанії, що пішли або скоротили мережі, звільнили майже 17,6 тисячі квадратних метрів.

Першим втік Fashion-рітейл

Половина з 320 магазинів, які закрилися цього року в торгових центрах РФ, припала саме на сегмент одягу та взуття. Про це свідчать підрахунки консалтингової компанії Core.XP.

Найбільше закриттів магазинів зафіксували в Москві. Тут міжнародні рітейлери розірвали вдвічі більше договорів оренди, ніж підписали, а роботу припинили щонайменше 32 магазини.

За оцінкою NF Group, щонайменше 12 fashion-брендів повністю залишили російський ринок у 2025 році.

Турецький бум не виправдався

Серед тих, хто вирішив піти остаточно, видання називає турецькі fashion-бренди AC&Co та Mudo. Обидві компанії відкривалися в Росії у 2023 році, на хвилі активного заходу турецьких рітейлерів після виходу західних брендів.

За словами консультанта з торговельної нерухомості, який працював із Mudo, компанії були розчаровані реальним попитом. Вони не побачили сенсу інвестувати далі та "терпіти" заради туманної перспективи.

Одночасно почали скорочувати мережі й бренди-"заміни", які зайняли магазини Inditex: Maag, Dub, Vilet, Ecru. Зменшують присутність також італійські OVS та Replay.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відоме українське медіа перейшло під крило Fozzy Group. Ритейлер несподівано придбало популярне онлайн-видання The Village.

Також дізнавайтеся, як змінився український ритейл у 2025 році

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
