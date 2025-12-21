Видео
Крупнейшие АЗС в Украине — кто стоит за БРСМ-Нафта, UPG и AMIC

Крупнейшие АЗС в Украине — кто стоит за БРСМ-Нафта, UPG и AMIC

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 09:45
Кому принадлежат АЗС БРСМ-Нафта, UPG и AMIC в 2025 году
Автозаправочный комплекс БРСМ-Нафта. Фото: brsm-nafta.com

В Украине работает около 6 тысяч АЗС, но значительную часть рынка контролируют лишь несколько крупных игроков. Сразу за тройкой лидеров, а это Ukrnafta, ОККО и WOG, идут еще три сети, которые за последний год существенно изменили топливную карту страны.

Сайт Новини.LIVE продолжает серию материалов о крупных сетях АЗС и рассказывает, почему UPG, БРСМ-Нафта и AMIC Energy стали следующей "большой тройкой" на топливном рынке.

Читайте также:

UPG сделал рывок на базе сетей "Привата"

UPG (Укрпалетсистем) еще несколько лет назад воспринималась как небольшая региональная сеть, но 2024-2025 годы резко изменили ее масштаб. Именно UPG стала главным бенефициаром выхода с рынка старых брендов группы "Приват" — ANP и "Авиас".

Компания начала с того, что взяла в долгосрочную аренду около 400 АЗК, ранее работавших под этими марками. И начала агрессивный ребрендинг.

По состоянию на конец 2025 года сеть насчитывает примерно 400-440 заправок и входит в тройку крупнейших по количеству физических объектов. UPG постепенно перетягивает эти станции под собственные стандарты: магазины, VIVO café, обновленный сервис.

Владельцем и ключевым бенефициаром сети является бизнесмен Владимир Петренко, который и раньше работал в топливном сегменте, но именно после сделок с активами "Привата" его компания стала общенациональным игроком.

БРСМ-Нафта — лоукост среди АЗС с максимальной географией

БРСМ-Нафта стабильно входит в число крупнейших сетей страны, хотя ее бизнес-модель существенно отличается например от ОККО или WOG. По состоянию на 2025 год сеть имеет около 225 автозаправочных комплексов и представлена фактически во всех регионах Украины — от крупных трасс до небольших городов.

БРСМ исторически работает в лоукост-сегменте, делая ставку на цену топлива и базовый сервис. В то же время компания активно развивает сопутствующие форматы — магазины Good Market и простые кафе.

Сеть связана с бизнес-группой, конечными бенефициарами которой в открытых реестрах указываются, в частности, Андрей Биба и связанные с ним структуры.

AMIC Energy — австрийские хозяева на украинском рынке

Это единственная крупная иностранная сеть, которая сохранила масштабное присутствие в Украине после начала полномасштабной войны. Компания имеет австрийское происхождение и в свое время выкупила часть активов российского "Лукойла" в Центральной и Восточной Европе, включая Украину.

На конец 2025 года сеть AMIC насчитывает около 220 работающих АЗК, что позволяет ей удерживать место в первой шестерке рынка по количеству станций. Владельцем сети является австрийская AMIC Energy Management GmbH, за которой стоит группа европейских инвесторов.

Несмотря на судебные процессы и санкционный фон предыдущих лет, AMIC не ушла из Украины и продолжает операционную деятельность.

При этом нельзя сказать, что эта компания "агрессивно" расширяется, наоборот австрийцы делают ставку на стабильность, корпоративных клиентов и удержание уже существующей сети.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто является настоящими владельцами сетей АЗС Ukrnafta, ОККО и WOG.

Также мы сообщали о том, что с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу очередной этап повышения акцизного налога на топливо. В связи с этим цена на бензин, дизельное топливо и автогаз может измениться.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
