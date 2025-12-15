Нафтогаз, Укрэнерго и Энергоатом - правительство начало следующий этап перезагрузки предприятий

Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров переходит к следующему этапу перезапуска энергетических компаний. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она уточнила, что сегодня правительство начинает отбор кандидатов в наблюдательные советы стратегических энергетических компаний. Речь идет не о единичных кадровых решениях, а о полной замене составов советов.

Предприятия, которые вошли в процесс

Список охватывает ключевые объекты отрасли. Объявлен отбор для:

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"

АО "Украинские распределительные сети"

АО "Оператор рынка"

ПАО "Центрэнерго"

"Энергетическая компания Украины"

НАЭК "Энергоатом"

АО "Укрэнерго"

АО "Укргидроэнерго"

Это вся критическая инфраструктура энергетики страны.

Отдельно по Нафтогазу

Как добавила Свириденко, в пятницу стартовал конкурс на кресла четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Речь идет о специалистах извне, которые должны усилить корпоративное управление компанией.

