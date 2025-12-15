Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Энергетические предприятия ждут перезагрузки — детали

Энергетические предприятия ждут перезагрузки — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:37
Нафтогаз, Укрэнерго и Энергоатом - правительство начало следующий этап перезагрузки предприятий
Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров переходит к следующему этапу перезапуска энергетических компаний. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она уточнила, что сегодня правительство начинает отбор кандидатов в наблюдательные советы стратегических энергетических компаний. Речь идет не о единичных кадровых решениях, а о полной замене составов советов.

Реклама
Читайте также:

Предприятия, которые вошли в процесс

Список охватывает ключевые объекты отрасли. Объявлен отбор для:

  • ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"
  • АО "Украинские распределительные сети"
  • АО "Оператор рынка"
  • ПАО "Центрэнерго"
  • "Энергетическая компания Украины"
  • НАЭК "Энергоатом"
  • АО "Укрэнерго"
  • АО "Укргидроэнерго"

Это вся критическая инфраструктура энергетики страны.

Отдельно по Нафтогазу

Как добавила Свириденко, в пятницу стартовал конкурс на кресла четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Речь идет о специалистах извне, которые должны усилить корпоративное управление компанией.

Как мы сообщали ранее, также правительство распорядилось сократить списки предприятий, на которых не отключают электроэнергию.

Узнайте еще, как газ Нафтогаза воровали годами и как удалось раскрыть масштабную схему.

Нафтогаз Укрэнерго Юлия Свириденко Энергоатом правительство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации