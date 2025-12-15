Нафтогаз, Укрэнерго и Энергоатом - правительство начало следующий этап перезагрузки предприятий

Энергетические предприятия ждут перезагрузки — детали
Кабинет Министров переходит к следующему этапу перезапуска энергетических компаний. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Она уточнила, что сегодня правительство начинает отбор кандидатов в наблюдательные советы стратегических энергетических компаний. Речь идет не о единичных кадровых решениях, а о полной замене составов советов.
Предприятия, которые вошли в процесс
Список охватывает ключевые объекты отрасли. Объявлен отбор для:
- ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"
- АО "Украинские распределительные сети"
- АО "Оператор рынка"
- ПАО "Центрэнерго"
- "Энергетическая компания Украины"
- НАЭК "Энергоатом"
- АО "Укрэнерго"
- АО "Укргидроэнерго"
Это вся критическая инфраструктура энергетики страны.
Отдельно по Нафтогазу
Как добавила Свириденко, в пятницу стартовал конкурс на кресла четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".
Речь идет о специалистах извне, которые должны усилить корпоративное управление компанией.
