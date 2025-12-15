Нафтогаз, Укренерго і Енергоатом — уряд розпочав наступний етап перезавантаження підприємств

Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Кабінет Міністрів переходить до наступного етапу перезапуску енергетичних компаній. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що сьогодні уряд починає відбір кандидатів до наглядових рад стратегічних енергетичних компаній. Йдеться не про поодинокі кадрові рішення, а про повну заміну складів рад.

Підприємства, які увійшли до процесу

Список охоплює ключові об’єкти галузі. Оголошено відбір для:

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"

АТ "Українські розподільні мережі"

АТ "Оператор ринку"

ПАТ "Центренерго"

"Енергетична компанія України"

НАЕК "Енергоатом"

АТ "Укренерго"

АТ "Укргідроенерго"

Це вся критична інфраструктура енергетики країни.

Окремо щодо Нафтогазу

Як додала Свириденко, у п’ятницю стартував конкурс на крісла чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Йдеться про фахівців ззовні, які мають посилити корпоративне управління компанією.

