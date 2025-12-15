Відео
Головна Компанії Енергетичні підприємства чекають перезавантаження — деталі

Енергетичні підприємства чекають перезавантаження — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:37
Нафтогаз, Укренерго і Енергоатом — уряд розпочав наступний етап перезавантаження підприємств
Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Кабінет Міністрів переходить до наступного етапу перезапуску енергетичних компаній. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Вона уточнила, що сьогодні уряд починає відбір кандидатів до наглядових рад стратегічних енергетичних компаній. Йдеться не про поодинокі кадрові рішення, а про повну заміну складів рад.

Підприємства, які увійшли до процесу 

Список охоплює ключові об’єкти галузі. Оголошено відбір для:

  • ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" 
  • АТ "Українські розподільні мережі" 
  • АТ "Оператор ринку" 
  • ПАТ "Центренерго" 
  • "Енергетична компанія України" 
  • НАЕК "Енергоатом" 
  • АТ "Укренерго" 
  • АТ "Укргідроенерго" 

Це вся критична інфраструктура енергетики країни.

Окремо щодо Нафтогазу 

Як додала Свириденко, у п’ятницю стартував конкурс на крісла чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Йдеться про фахівців ззовні, які мають посилити корпоративне управління компанією.

Нафтогаз Укренерго Юлія Свириденко Енергоатом уряд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
