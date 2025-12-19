Видео
Comfy может стать частью Киевстара — детали возможной сделки

Дата публикации 19 декабря 2025 20:09
Киевстар рассматривает покупку Comfy - что известно
Магазин Comfy. Фото: Comfy.ua

"Киевстар" готовится к новому этапу развития и планирует зайти в электронную коммерцию. Для этого компания хочет приобрести крупного розничного игрока.

Сейчас телеком-оператор начал обсуждение потенциальной сделки с сетью Comfy — одним из лидеров украинского рынка бытовой техники и электроники, пишет Forbes Ukraine.

На каком этапе сделка между Киевстаром и Comfy

По словам собеседников в инвестиционной среде и среди менеджеров e-commerce, контакты между сторонами продолжаются еще с середины лета. Это не означает, что сделка уже на финише, пока это скорее осторожный диалог и "прощупывание почвы".

На рынке давно ходят разговоры, что Comfy в целом открыта к продаже. Дело в том, что владелец компании Станислав Ронис уже долгое время живет за границей и фокусируется на другом бизнесе вне Украины.

Сделка не будет быстрой

Даже если стороны найдут общее видение, быстро это не произойдет. Такие сделки, пишет издание, являются очень сложными и могут растянуться на год-два с учетом проверок, согласований и структурирования.

Публично ни "Киевстар", ни Comfy ничего не подтверждают и воздерживаются от комментариев.

Для чего это Comfy и Киевстару

По состоянию на конец 2025 года сеть имеет 115 магазинов по стране, штат около 4700 человек и только за 2024 год заплатила в бюджет 2 млрд грн налогов и сборов.

В свою очередь "Киевстар" уже выходит за пределы классического телеком-бизнеса. Покупка медсервиса Helsi в 2022 году стала первым громким шагом в этом направлении.

Поэтому если сделка с Comfy когда-то дойдет до реализации, это может стать одним из крупнейших расширений "Киевстара" за десятилетие.

Напомним, что ранее "Киевстар" предупредил о масштабном подорожании тарифов в январе 2026 года.

Также мы сообщали, что крупнейшая строительная компания Казахстана BI Group купила украинскую строительную компанию Watzenrode и планирует работать в Украине сразу в нескольких направлениях — от восстановления до жилых проектов.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
