Крупнейший застройщик Казахстана BI Group зашел на украинский рынок — детали

Жилой комплекс BI Group в Казахстане. Фото: BI Group

Крупнейшая строительная компания Казахстана BI Group официально зашла на украинский рынок. Группа купила украинскую строительную компанию Watzenrode и планирует работать в Украине сразу в нескольких направлениях — от восстановления до жилых проектов.

Компания рассматривает Украину как один из ключевых будущих рынков и не скрывает интереса к Киеву и области, пишет Forbes.

Почему именно Украина

Интерес к Украине у BI Group появился не вчера. По словам акционера и директора BI Group в Украине Аяна Зикирина, компания присматривалась к украинскому рынку еще с 2018 года.

"Мы работаем там, где понятны правила игры, языковые моменты и где мы можем быть полезными. Украина как раз из таких рынков", — пояснил он.

Среди конкурентных преимуществ он называет большую территорию нашей страны, квалифицированных специалистов, высокую эффективность работников, сильный ІТ-сектор и общую цифровизацию государства. Все это для крупного застройщика имеет значение.

Как BI Group зашла на рынок Украины

BI Group традиционно заходит на новые рынки через покупку или слияние с локальными игроками. В Украине таким "входом" стала покупка генподрядной компании Watzenrode.

Это дало возможность сразу начать полноценную работу без долгого этапа запуска с нуля. У Watzenrode большой штат, более 7500 работников — и опыт в промышленном строительстве.

Среди клиентов компании — Ferrexpo, PepsiCo, Samsung. Сейчас Watzenrode строит производственные цеха Nestle в Луцке, реконструирует водопроводную сеть в Кривом Роге и делает проекты для CRH в Киевской области. За девять месяцев 2025 года выручка Watzenrode почти удвоилась и достигла 374,4 млн грн.

Как компания планирует строить экспансию в Украине

BI Group планирует работать в Украине в двух основных ролях, генподрядчиком в проектах восстановления и девелопером жилой недвижимости.

Компанию интересует жилье разных сегментов — от эконом-класса до премиума, а также дальнейшее управление объектами. Также BI Group смотрит и в сторону возобновляемой энергетики — солнечной и ветровой.

"Наш основной фокус направлен на Киев и Киевскую область. Это самые населенные и экономически активные регионы. Плюс война привела сюда много перемещенных людей, которым нужно жилье", — отметил Зикирин.

В течение ближайших трех-пяти лет группа планирует инвестировать в Украину десятки миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, почему глобальный бизнес не ушел из Украины, несмотря на войну, и какие аргументы приводят инвесторы.

Также узнайте, на какое жилье будет спрос после войны и что трудно продать в этом году.