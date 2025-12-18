Крупнейший застройщик Казахстана BI Group зашел на украинский рынок — детали

Крупный застройщик зашел в Украину — что и где планирует строить
Крупнейшая строительная компания Казахстана BI Group официально зашла на украинский рынок. Группа купила украинскую строительную компанию Watzenrode и планирует работать в Украине сразу в нескольких направлениях — от восстановления до жилых проектов.
Компания рассматривает Украину как один из ключевых будущих рынков и не скрывает интереса к Киеву и области, пишет Forbes.
Почему именно Украина
Интерес к Украине у BI Group появился не вчера. По словам акционера и директора BI Group в Украине Аяна Зикирина, компания присматривалась к украинскому рынку еще с 2018 года.
"Мы работаем там, где понятны правила игры, языковые моменты и где мы можем быть полезными. Украина как раз из таких рынков", — пояснил он.
Среди конкурентных преимуществ он называет большую территорию нашей страны, квалифицированных специалистов, высокую эффективность работников, сильный ІТ-сектор и общую цифровизацию государства. Все это для крупного застройщика имеет значение.
Как BI Group зашла на рынок Украины
BI Group традиционно заходит на новые рынки через покупку или слияние с локальными игроками. В Украине таким "входом" стала покупка генподрядной компании Watzenrode.
Это дало возможность сразу начать полноценную работу без долгого этапа запуска с нуля. У Watzenrode большой штат, более 7500 работников — и опыт в промышленном строительстве.
Среди клиентов компании — Ferrexpo, PepsiCo, Samsung. Сейчас Watzenrode строит производственные цеха Nestle в Луцке, реконструирует водопроводную сеть в Кривом Роге и делает проекты для CRH в Киевской области. За девять месяцев 2025 года выручка Watzenrode почти удвоилась и достигла 374,4 млн грн.
Как компания планирует строить экспансию в Украине
BI Group планирует работать в Украине в двух основных ролях, генподрядчиком в проектах восстановления и девелопером жилой недвижимости.
Компанию интересует жилье разных сегментов — от эконом-класса до премиума, а также дальнейшее управление объектами. Также BI Group смотрит и в сторону возобновляемой энергетики — солнечной и ветровой.
"Наш основной фокус направлен на Киев и Киевскую область. Это самые населенные и экономически активные регионы. Плюс война привела сюда много перемещенных людей, которым нужно жилье", — отметил Зикирин.
В течение ближайших трех-пяти лет группа планирует инвестировать в Украину десятки миллионов долларов.
