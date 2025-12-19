Київстар розглядає покупку Comfy - що відомо

Магазин Comfy. Фото: Comfy.ua

"Київстар" готується до нового етапу розвитку і планує зайти в електронну комерцію. Для цього компанія хоче придбати великого роздрібного гравця.

Наразі телеком-оператор почав обговорення потенційної угоди з мережею Comfy — одним із лідерів українського ринку побутової техніки та електроніки, пише Forbes Ukraine.

На якому етапі угода між Київстаром та Comfy

За словами співрозмовників у інвестиційному середовищі та серед менеджерів e-commerce, контакти між сторонами тривають ще з середини літа. Це не означає, що угода вже на фініші, поки це радше обережний діалог і "прощупування ґрунту".

На ринку давно ходять розмови, що Comfy загалом відкрита до продажу. Річ у тому, що власник компанії Станіслав Роніс уже тривалий час живе за кордоном і фокусується на інших бізнесах поза Україною.

Угода не буде швидкою

Навіть якщо сторони знайдуть спільне бачення, швидко це не відбудеться. Такі угоди, пише видання, є дуже складними і можуть розтягнутися на рік-два з урахуванням перевірок, погоджень і структурування.

Публічно ані "Київстар", ані Comfy нічого не підтверджують та утримуються від коментарів.

Для чого це Comfy та Київстару

Станом на кінець 2025 року мережа має 115 магазинів по країні, штат близько 4700 людей і лише за 2024 рік заплатила до бюджету 2 млрд грн податків та зборів.

В свою чергу "Київстар" вже виходить за межі класичного телеком-бізнесу. Купівля медсервісу Helsi у 2022 році стала першим гучним кроком у цьому напрямку.

Тому якщо угода з Comfy колись дійде до реалізації, це може стати одним із найбільших розширень "Київстару" за десятиліття.

Нагадаємо, що раніше "Київстар" попередив про масштабне подорожчання тарифів в січні 2026 року.

Також ми повідомляли, що найбільша будівельна компанія Казахстану BI Group купила українську будівельну компанію Watzenrode і планує працювати в Україні одразу у кількох напрямах — від відбудови до житлових проєктів.