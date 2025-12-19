Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Comfy може стати частиною Київстару — деталі можливої угоди

Comfy може стати частиною Київстару — деталі можливої угоди

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:09
Київстар розглядає покупку Comfy - що відомо
Магазин Comfy. Фото: Comfy.ua

"Київстар" готується до нового етапу розвитку і планує зайти в електронну комерцію. Для цього компанія хоче придбати великого роздрібного гравця. 

Наразі телеком-оператор почав обговорення потенційної угоди з мережею Comfy — одним із лідерів українського ринку побутової техніки та електроніки, пише Forbes Ukraine

Реклама
Читайте також:

На якому етапі угода між Київстаром та Comfy

За словами співрозмовників у інвестиційному середовищі та серед менеджерів e-commerce, контакти між сторонами тривають ще з середини літа. Це не означає, що угода вже на фініші, поки це радше обережний діалог і "прощупування ґрунту".

На ринку давно ходять розмови, що Comfy загалом відкрита до продажу. Річ у тому, що власник компанії Станіслав Роніс уже тривалий час живе за кордоном і фокусується на інших бізнесах поза Україною.

Угода не буде швидкою

Навіть якщо сторони знайдуть спільне бачення, швидко це не відбудеться. Такі угоди, пише видання, є дуже складними і можуть розтягнутися на рік-два з урахуванням перевірок, погоджень і структурування.

Публічно ані "Київстар", ані Comfy нічого не підтверджують та утримуються від коментарів.

Для чого це Comfy та Київстару

Станом на кінець 2025 року мережа має 115 магазинів по країні, штат близько 4700 людей і лише за 2024 рік заплатила до бюджету 2 млрд грн податків та зборів. 

В свою чергу "Київстар" вже виходить за межі класичного телеком-бізнесу. Купівля медсервісу Helsi у 2022 році стала першим гучним кроком у цьому напрямку.

Тому якщо угода з Comfy колись дійде до реалізації, це може стати одним із найбільших розширень "Київстару" за десятиліття. 

Нагадаємо, що раніше "Київстар" попередив про масштабне подорожчання тарифів в січні 2026 року. 

Також ми повідомляли, що найбільша будівельна компанія Казахстану BI Group купила українську будівельну компанію Watzenrode і планує працювати в Україні одразу у кількох напрямах — від відбудови до житлових проєктів.

рітейлери Київстар продаж угода побутова техніка
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації