Банк Xtellus предложил ЛУукойлу необычное соглашение без денег

Переговоры между российским Лукойлом и американским инвестбанком Xtellus Partners зашли достаточно далеко. Американские инвесторы могут отдать Лукойлу свои ценные бумаги, а взамен получить часть глобальных активов компании, пишет агентство Reuters

Речь идет о крупных нефтеперерабатывающих заводах, газовых проектах и сети заправок общей стоимостью около $22 млрд. Деньги при этом никто никому не платит - в этом и "фишка" сделки, которая может показаться приемлемой для американских регуляторов.

Как выглядит предложение Xtellus

По данным Reuters, именно Xtellus сейчас считается фаворитом в борьбе за один из крупнейших подсанкционных активов РФ. Конкуренты тоже есть - это Carlyle и Chevron, но источники Reuters говорят, что именно Xtellus ближе к финишу.

Сложность в согласовании огромная, потому что нужно согласие Минфина США, возможное вмешательство российских властей, плюс риски судебных исков, если вдруг что-то пойдет не так. Все это делает процесс долгим и нервным.

Давление США на Европу и реакции

Еврокомиссия уже заявила, что американские санкции против российских нефтяных компаний могут больно ударить по некоторым странам ЕС, но Брюссель все равно готов их поддержать. ЕС имеет обязательные 90-дневные запасы топлива - формально это уменьшает риски, но дискуссии продолжаются.

Параллельно Вашингтон нажимает на Берлин: Трамп дал Германии полгода, чтобы определить статус активов Rosneft Deutschland. Это нужно, чтобы хотя бы временно вывести их из-под полного удара новых санкций.

Позиция Британии и самого Лукойла

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что санкции США уже "улучшают перспективы Украины". На этом фоне сам Лукойл публично подтверждает: компания готова продавать свои зарубежные активы в рамках лицензии OFAC (Минфин США) и даже будет просить ее продлить, чтобы избежать хаоса в работе дочерних предприятий.

Выглядит так, что для российского нефтяного гиганта это начало большой перегруппировки - и попытка сохранить контроль там, где еще возможно.

