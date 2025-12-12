Видео
Американский банк предложил Лукойлу соглашение без денег

Американский банк предложил Лукойлу соглашение без денег

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 09:53
Банк Xtellus предложил ЛУукойлу необычное соглашение без денег
АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

Переговоры между российским Лукойлом и американским инвестбанком Xtellus Partners зашли достаточно далеко. Американские инвесторы могут отдать Лукойлу свои ценные бумаги, а взамен получить часть глобальных активов компании, пишет агентство Reuters

Речь идет о крупных нефтеперерабатывающих заводах, газовых проектах и сети заправок общей стоимостью около $22 млрд. Деньги при этом никто никому не платит - в этом и "фишка" сделки, которая может показаться приемлемой для американских регуляторов.

Читайте также:

Как выглядит предложение Xtellus

По данным Reuters, именно Xtellus сейчас считается фаворитом в борьбе за один из крупнейших подсанкционных активов РФ. Конкуренты тоже есть - это Carlyle и Chevron, но источники Reuters говорят, что именно Xtellus ближе к финишу.

Сложность в согласовании огромная, потому что нужно согласие Минфина США, возможное вмешательство российских властей, плюс риски судебных исков, если вдруг что-то пойдет не так. Все это делает процесс долгим и нервным.

Давление США на Европу и реакции

Еврокомиссия уже заявила, что американские санкции против российских нефтяных компаний могут больно ударить по некоторым странам ЕС, но Брюссель все равно готов их поддержать. ЕС имеет обязательные 90-дневные запасы топлива - формально это уменьшает риски, но дискуссии продолжаются.

Параллельно Вашингтон нажимает на Берлин: Трамп дал Германии полгода, чтобы определить статус активов Rosneft Deutschland. Это нужно, чтобы хотя бы временно вывести их из-под полного удара новых санкций.

Позиция Британии и самого Лукойла

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что санкции США уже "улучшают перспективы Украины". На этом фоне сам Лукойл публично подтверждает: компания готова продавать свои зарубежные активы в рамках лицензии OFAC (Минфин США) и даже будет просить ее продлить, чтобы избежать хаоса в работе дочерних предприятий.

Выглядит так, что для российского нефтяного гиганта это начало большой перегруппировки - и попытка сохранить контроль там, где еще возможно.

Как мы сообщали ранее, бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр тоже заинтересовался международными активами российской нефтяной компании Лукойл.

Также узнайте, почему уроженец Киева лишился активов в "Лукойле" на $7 млрд.

США банки АЗС Роснефть
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
