Экс-владелец Pornhub пытается купить зарубежные активы Лукойла

Автозаправочная станция Лукойл. Фото: Лукойл

Бывший владелец Pornhub, бизнесмен Бернд Бергмайр, заинтересовался международными активами российской нефтяной компании Лукойл, находящейся под санкциями. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Бергмайр обратился в Минфин США относительно потенциальной покупки зарубежных активов Lukoil International GmbH.

Реклама

Читайте также:

Кто претендует на активы Лукойла

Бернд Бергмайр - бывший владелец группы MindGeek, в которую входил один из самых известных сайтов для взрослых Pornhub.

В рейтинге Sunday Times Rich List за 2021 год состояние Бергмайра оценивали минимум в £1,2 млрд.

При этом в комментарии Reuters бизнесмен не уточнил, какими именно активами Лукойла интересуется. Также он не подтвердил, обращался ли уже непосредственно к компании, но отметил, что Lukoil International GmbH была бы для него "отличной инвестицией".

Какие активы Лукойла могут стать предметом сделки

Lukoil International GmbH, базирующаяся в Вене, владеет широким портфелем зарубежных активов, в частности:

нефтеперерабатывающими заводами в Европе;

долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике;

сотнями автозаправочных станций в разных странах.

Согласно отчетности компании за 2024 год, стоимость этих активов оценивалась примерно в $22 млрд.

Почему это важно

По информации Reuters, если сделка с кем-то из западных инвесторов состоится, она станет очень важной.

Потому что таким образом это будет один из самых заметных примеров реструктуризации зарубежных активов подсанкционных российских компаний.

Как мы сообщали ранее, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, разъяснил, должны ли модели OnlyFans платить налог и подпадает ли их деятельность подпадает под уголовную ответственность через 301 статью (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Также узнайте, почему уроженец Киева лишился активов в "Лукойле" на $7 млрд.