Главная Компании Экс-владелец Pornhub нацелился на активы Лукойла за рубежом

Экс-владелец Pornhub нацелился на активы Лукойла за рубежом

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:29
Экс-владелец Pornhub пытается купить зарубежные активы Лукойла
Автозаправочная станция Лукойл. Фото: Лукойл

Бывший владелец Pornhub, бизнесмен Бернд Бергмайр, заинтересовался международными активами российской нефтяной компании Лукойл, находящейся под санкциями. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Бергмайр обратился в Минфин США относительно потенциальной покупки зарубежных активов Lukoil International GmbH.

Кто претендует на активы Лукойла

Бернд Бергмайр - бывший владелец группы MindGeek, в которую входил один из самых известных сайтов для взрослых Pornhub.

В рейтинге Sunday Times Rich List за 2021 год состояние Бергмайра оценивали минимум в £1,2 млрд.

При этом в комментарии Reuters бизнесмен не уточнил, какими именно активами Лукойла интересуется. Также он не подтвердил, обращался ли уже непосредственно к компании, но отметил, что Lukoil International GmbH была бы для него "отличной инвестицией".

Какие активы Лукойла могут стать предметом сделки

Lukoil International GmbH, базирующаяся в Вене, владеет широким портфелем зарубежных активов, в частности:

  • нефтеперерабатывающими заводами в Европе;
  • долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике;
  • сотнями автозаправочных станций в разных странах.

Согласно отчетности компании за 2024 год, стоимость этих активов оценивалась примерно в $22 млрд.

Почему это важно

По информации Reuters, если сделка с кем-то из западных инвесторов состоится, она станет очень важной.

Потому что таким образом это будет один из самых заметных примеров реструктуризации зарубежных активов подсанкционных российских компаний.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
