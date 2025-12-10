Нефть из РФ резко подешевела - покупатели не могут ее забрать

Санкции обрушили цены на нефть РФ до минимума с начала войны
Российская "черная" нефть снова просела — на этот раз до уровней, которых не видели с начала полномасштабной войны. Данные Argus, на которые ссылается Bloomberg, показывают резкое падение практически по всем направлениям.
При этом экспортирование не останавливается: объемы из портов даже подросли, но нефть уже некуда девать - она накапливается в море, как в огромном складе.
Вынужденные скидки РФ бьют новые рекорды
После санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" ситуация на нефтяном рынке резко ухудшилась.
В Новороссийске цена Urals опустилась до $38,28 за баррель, что почти на $3 меньше предыдущей недели. В балтийских портах аналогичный сорт упал до $41,16.
Даже ESPO, который обычно охотно забирает Китай, снизился до $52,36.
Фактически РФ идет на исторический антирекорд.
Покупатели уходят, но танкеры забиваются нефтью
Несмотря на то, что индийские и китайские НПЗ отказываются от российских партий нефти, РФ продолжает активно грузить нефть на суда - с 3,94 до 4,24 млн баррелей в сутки в начале декабря.
Но это создало парадокс: все больше "баррелей" просто висят в море. За две недели в танкерах-хранилищах "осело" еще 20 млн баррелей, а общий объем российской нефти, блуждающей без покупателя, достиг рекордных 180 млн.
Пока рынок ждет, РФ тонет в собственном экспорте, и аналитики отмечают, что такая ситуация может давить на цены еще сильнее.
Поэтому цена на Urals может еще больше упасть вниз, а российские поставщики будут вынуждены давать все большие скидки.
Напомним, что китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.
Также мы сообщали, что украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может получить новую жизнь. Его планируют использовать для поставок нефти в страны ЕС, в частности, Венгрии и Словакии
