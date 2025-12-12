Банк Xtellus запропонував Лукойлу незвичну угоду без грошей

АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

Переговори між російським Лукойлом і американським інвестбанком Xtellus Partners зайшли досить далеко. Американські інвестори можуть віддати Лукойлу свої цінні папери, а натомість отримати частину глобальних активів компанії, пише агентство Reuters

Йдеться про великі нафтопереробні заводи, газові проєкти і мережу заправок загальною вартістю близько $22 млрд. Гроші при цьому ніхто нікому не платить — в цьому і "фішка" угоди, яка може здатися прийнятною для американських регуляторів.

Як виглядає пропозиція Xtellus

За даними Reuters, саме Xtellus наразі вважається фаворитом у боротьбі за один із найбільших підсанкційних активів РФ. Конкуренти теж є — це Carlyle і Chevron, але джерела Reuters говорять, що саме Xtellus ближче до фінішу.

Складність у погодженні величезна, тому що потрібна згода Мінфіну США, можливе втручання російської влади, плюс ризики судових позовів, якщо раптом щось піде не так. Усе це робить процес довгим і нервовим.

Тиск США на Європу та реакції

Єврокомісія вже заявила, що американські санкції проти російських нафтових компаній можуть боляче вдарити по деяких країнах ЄС, але Брюссель усе одно готовий їх підтримати. ЄС має обов’язкові 90-денні запаси пального — формально це зменшує ризики, але дискусії тривають.

Паралельно Вашингтон натискає на Берлін: Трамп дав Німеччині пів року, щоб визначити статус активів Rosneft Deutschland. Це потрібно, щоб хоча б тимчасово вивести їх з-під повного удару нових санкцій.

Позиція Британії та самого Лукойлу

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що санкції США вже "покращують перспективи України". На цьому тлі сам Лукойл публічно підтверджує: компанія готова продавати свої зарубіжні активи в межах ліцензії OFAC (Мінфін США) і навіть буде просити її продовжити, щоб уникнути хаосу в роботі дочірніх підприємств.

Виглядає так, що для російського нафтового гіганта це початок великого перегрупування — і спроба зберегти контроль там, де ще можливо.

