Путін заявив про переговори з США щодо долі Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін несподівано заговорив про можливість "спільного управління" окупованою ЗАЕС разом зі США. Причому — без участі України, пише російське видання "Комерсант".

Ба більше, він стверджує, ніби РФ спільно з Вашингтоном розглядають АЕС як джерело енергії для майнінгу криптовалют.

Що цікавить американців

Ці слова прозвучали під час зустрічі Путіна з російським великим бізнесом. За поясненням хазяїна Кремля, американців цікавлять дві речі: електроенергія для криптомайнінгу та відновлення постачання струмом в Україну.

"Американська сторона пропонує використовувати ЗАЕС для криптомайнінгу, але наполягає на поверненні електрики в Україну", — цитує газета главу Кремля.

Як саме це має поєднуватися і на яких умовах, російський диктатор не уточнив.

Що трапилось з українськими фахівцями на ЗАЕС

Також російська окупаційна влада стверджує, що українські фахівці продовжують працювати на ЗАЕС. Але вони, за словами Путіна, ніби вже отримали російські паспорти — без пояснення, під яким тиском чи з якою альтернативою.

В Києві неодноразово підкреслювали, що будь-які рішення щодо станції без згоди України є незаконними та створюють прямі ядерні ризики для регіону.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський наполягає на альтернативній моделі управління Запорізькою атомною електростанцією, яка не передбачає участі Росії.

