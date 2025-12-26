Відео
Головна Компанії Путін зробив заяву щодо ЗАЕС — що задумали в Кремлі

Путін зробив заяву щодо ЗАЕС — що задумали в Кремлі

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:45
Путін заявив про переговори з США щодо долі Запорізької АЕС
Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін несподівано заговорив про можливість "спільного управління" окупованою ЗАЕС разом зі США. Причому — без участі України, пише російське видання "Комерсант".

Ба більше, він стверджує, ніби РФ спільно з Вашингтоном розглядають АЕС як джерело енергії для майнінгу криптовалют. 

Читайте також:

Що цікавить американців

Ці слова прозвучали під час зустрічі Путіна з російським великим бізнесом. За поясненням хазяїна Кремля, американців цікавлять дві речі: електроенергія для криптомайнінгу та відновлення постачання струмом в Україну.

мериканська сторона пропонує використовувати ЗАЕС для криптомайнінгу, але наполягає на поверненні електрики в Україну", — цитує газета главу Кремля.

Як саме це має поєднуватися і на яких умовах, російський диктатор не уточнив. 

Що трапилось з українськими фахівцями на ЗАЕС

Також російська окупаційна влада стверджує, що українські фахівці продовжують працювати на ЗАЕС. Але вони, за словами Путіна, ніби вже отримали російські паспорти — без пояснення, під яким тиском чи з якою альтернативою. 

В Києві неодноразово підкреслювали, що  будь-які рішення щодо станції без згоди України є незаконними та створюють прямі ядерні ризики для регіону.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський наполягає на альтернативній моделі управління Запорізькою атомною електростанцією, яка не передбачає участі Росії.

Також ми писали, що Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі. 

володимир путін криптовалюта АЕС ЗАЕС майнінг
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
