Україна готується до ще більших відключень — уряд урізає списки підприємств

Уряд скоротить списки підприємств, де не вимикають світло
Через постійні російські обстріли та ускладнену ситуацію в енергосистемі уряд розпорядився скоротити списки підприємств, на яких не відключають електроенергію. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Вона доручила обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом найближчих двох днів.
Відключення не торкнуться лікарень та шкіл
Втім, за її словами, відключення не торкнуться шкіл, лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
Електропостачання цих об'єктів залишиться безперебійним.
На яких підприємствах почнуть вимикати світло
Прем'єр-міністерка зазначила, що на деяких підприємствах почнуть вимикати електроенергію.
"З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення, — повідомила Юлія Свириденко. — Рішення ухвалюємо для підтримки людей".
За її словами, вивільнені обсяги електричної енергії будуть спрямовані для побутових споживачів.
