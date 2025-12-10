Відео
Головна Компанії Уряд скоротить списки підприємств, де не вимикають світло

Уряд скоротить списки підприємств, де не вимикають світло

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 17:04
Україна готується до ще більших відключень — уряд урізає списки підприємств
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Через постійні російські обстріли та ускладнену ситуацію в енергосистемі уряд розпорядився скоротити списки підприємств, на яких не відключають електроенергію. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона доручила обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом найближчих двох днів.

Читайте також:

Відключення не торкнуться лікарень та шкіл

Втім, за її словами, відключення не торкнуться шкіл, лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Електропостачання цих об'єктів залишиться безперебійним. 

На яких підприємствах почнуть вимикати світло 

Прем'єр-міністерка зазначила, що на деяких підприємствах почнуть вимикати електроенергію.

"З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення, — повідомила Юлія Свириденко. — Рішення ухвалюємо для підтримки людей".

За її словами, вивільнені обсяги електричної енергії будуть спрямовані для побутових споживачів.

Як ми повідомляли раніше, в одній з країн Європи ціни на електроенергію впали до нуля. Причина — незвично тепла погода, через яку в ній менше використовують опалення. 

Також дізнайтеся, чому в Україні світло вимикатимуть щонайменше до весни

електроенергія стратегічні підприємства електропостачання Юлія Свириденко блекаут
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
