Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Найбільша угода у кіноіндустрії — Netflix купує Warner Bros

Найбільша угода у кіноіндустрії — Netflix купує Warner Bros

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 15:43
Netflix готується до покупки Warner Bros — що чекає на глядачів
Дівчина дивиться Netflix. Фото: Pixabay

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про намір придбати кіностудію Warner Bros за $82,7 млрд. Про укладення угоди повідомив Hollywood Reporter.

Завершення операції залежить від схвалення регуляторів. Якщо угоду погодять, Netflix отримає контроль над однією з найбагатших бібліотек контенту у світі – від "Гаррі Поттера" до "Гри престолів".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про угоду

За даними ЗМІ, вартість придбання становить $82,7 млрд. Очікується, що закриття угоди відбудеться після реструктуризації Warner Bros Discovery та виділення частини телевізійного бізнесу в окрему структуру.

Netflix заявляє, що студія Warner Bros збереже окремий бренд і продовжить працювати як повноцінний продакшен із прокатом у кінотеатрах, а не лише зі стрімінгом.

На які франшизи отримає права Netflix

У разі схвалення угоди Netflix отримає права на ключові франшизи студії, зокрема:

  • фільми та серіали за всесвітом Гаррі Поттера
  • DC Comics (Batman, Superman та інші супергерої)
  • права на екранізації "Володаря перснів"
  • бібліотеку серіалів HBO, у тому числі "Гру престолів" та інші хіти

Це суттєво посилить позиції компанії у конкуренції з Disney+, Amazon та іншими великими гравцями ринку.

Що зміниться для індустрії

Поглинення Warner Bros зробить Netflix не лише найбільшим стрімінговим сервісом, а й власником однієї з ключових студій Голлівуду.

На ринку очікують перегляду ліцензійних угод та перерозподілу прав на показ популярних франшиз.

Окремо Netflix підкреслює, що не планує повністю відмовлятися від "великого екрана", тому студія Warner Bros і надалі випускатиме фільми у кінотеатрах. У свою чергу Netflix отримає право на нові оригінальні проєкти у всесвітах культових франшиз.

Нагадаємо, що в Україні "забанили" серіали з актором-путіністом — у тому числі один з сезонів всесвітньо відомої "Гри престолів".

Також ми радили подивитися три психологічні трилери від Nelflix, від яких не відірватися. 

 

Netflix кінотеатри Гра престолів стрімінги Warner Bros
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації