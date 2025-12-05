Netflix готується до покупки Warner Bros — що чекає на глядачів

Дівчина дивиться Netflix. Фото: Pixabay

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про намір придбати кіностудію Warner Bros за $82,7 млрд. Про укладення угоди повідомив Hollywood Reporter.

Завершення операції залежить від схвалення регуляторів. Якщо угоду погодять, Netflix отримає контроль над однією з найбагатших бібліотек контенту у світі – від "Гаррі Поттера" до "Гри престолів".

Що відомо про угоду

За даними ЗМІ, вартість придбання становить $82,7 млрд. Очікується, що закриття угоди відбудеться після реструктуризації Warner Bros Discovery та виділення частини телевізійного бізнесу в окрему структуру.

Netflix заявляє, що студія Warner Bros збереже окремий бренд і продовжить працювати як повноцінний продакшен із прокатом у кінотеатрах, а не лише зі стрімінгом.

На які франшизи отримає права Netflix

У разі схвалення угоди Netflix отримає права на ключові франшизи студії, зокрема:

фільми та серіали за всесвітом Гаррі Поттера

DC Comics (Batman, Superman та інші супергерої)

права на екранізації "Володаря перснів"

бібліотеку серіалів HBO, у тому числі "Гру престолів" та інші хіти

Це суттєво посилить позиції компанії у конкуренції з Disney+, Amazon та іншими великими гравцями ринку.

Що зміниться для індустрії

Поглинення Warner Bros зробить Netflix не лише найбільшим стрімінговим сервісом, а й власником однієї з ключових студій Голлівуду.

На ринку очікують перегляду ліцензійних угод та перерозподілу прав на показ популярних франшиз.

Окремо Netflix підкреслює, що не планує повністю відмовлятися від "великого екрана", тому студія Warner Bros і надалі випускатиме фільми у кінотеатрах. У свою чергу Netflix отримає право на нові оригінальні проєкти у всесвітах культових франшиз.

