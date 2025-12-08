Трамп побачив загрозу у об’єднанні Netflix з Warner Brothers

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив прокоментував гучну майбутню угоду між Netflix і Warner Brothers. Він заявив, що хоче долучиться до ухвалення рішення щодо запропонованої угоди. Про це пише Reuters.

Трамп вважає, що об’єднана компанія може отримати занадто сильну позицію на ринку розваг.

Реклама

Читайте також:

Трамп звертає увагу до концентрації ринку

Річ йде про покупку компанією Netflix телевізійних і кіностудій Warner Bros Discovery разом із стрімінговим підрозділом. Ця домовленість оцінюється у 72 млрд доларів.

Трамп не повідомив, чи підтримує він схвалення угоди, однак сказав, що частка ринку, яку може отримати Netflix після купівлі Warner, "викликає занепокоєння".

За його словами, оцінку мають робити економісти, адже саме розмір впливу на індустрію стане головним аргументом для регуляторів.

Що відомо про угоду Netflix та Warner Bros

У разі схвалення угоди Netflix отримає права на ключові франшизи студії, зокрема:

фільми та серіали за всесвітом Гаррі Поттера

DC Comics (Batman, Superman та інші супергерої)

права на екранізації "Володаря перснів"

бібліотеку серіалів HBO, у тому числі "Гру престолів" та інші хіти

Це суттєво посилить позиції компанії у конкуренції з Disney+, Amazon та іншими великими гравцями ринку.

Нагадаємо, що в Україні "забанили" серіали з актором-путіністом — у тому числі один з сезонів всесвітньо відомої "Гри престолів".

Також ми писали про те, які психологічні мінісеріали від Netflix варто подивитись. Гострі відчуття вам гарантовані.