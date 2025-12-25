ДТЕК шукає обладнання по Європі через дефіцит резервів

Відключення світла до 20 годин на добу — ДТЕК попередив
Поточний опалювальний сезон буде найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабного вторгнення РФ, пише Bloomberg.
У низці регіонів споживачі залишаються без електроенергії по 15–20 годин на добу, заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
Системні пошкодження обладнання
За словами Тимченка, з початку осені російські війська здійснюють регулярні атаки по всіх складових енергосистеми — обʼєктах генерації, передачі електроенергії, газовій інфраструктурі та вугільному сектору.
Лише електростанції ДТЕК з вересня зазнали понад шість цілеспрямованих атак. У результаті було пошкоджено або знищено більш як половину генеруючих потужностей компанії.
Дефіцит обладнання — ключове обмеження
Окремою проблемою Тимченко назвав нестачу обладнання для відновлення. Йдеться про трансформатори, турбіни та генератори, резерви яких в Україні фактично вичерпані.
"Чим далі, тим складніше проводити відновлення, оскільки обладнання закінчується", — зазначив він.
У зв’язку з цим команди ДТЕК працюють у країнах Європи, шукаючи вживане обладнання, яке можна оперативно доставити та адаптувати для теплових електростанцій.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Київщині та у столиці є загиблі та поранені.
