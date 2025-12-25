Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Відключення світла до 20 годин на добу — ДТЕК попередив

Відключення світла до 20 годин на добу — ДТЕК попередив

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 00:39
ДТЕК шукає обладнання по Європі через дефіцит резервів
Пошкоджена теплоелектростанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Поточний опалювальний сезон буде найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабного вторгнення РФ, пише Bloomberg

У низці регіонів споживачі залишаються без електроенергії по 15–20 годин на добу, заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. 

Реклама
Читайте також:

Системні пошкодження обладнання

За словами Тимченка, з початку осені російські війська здійснюють регулярні атаки по всіх складових енергосистеми — обʼєктах генерації, передачі електроенергії, газовій інфраструктурі та вугільному сектору.

Лише електростанції ДТЕК з вересня зазнали понад шість цілеспрямованих атак. У результаті було пошкоджено або знищено більш як половину генеруючих потужностей компанії.

Дефіцит обладнання — ключове обмеження

Окремою проблемою Тимченко назвав нестачу обладнання для відновлення. Йдеться про трансформатори, турбіни та генератори, резерви яких в Україні фактично вичерпані.

"Чим далі, тим складніше проводити відновлення, оскільки обладнання закінчується", — зазначив він.

У зв’язку з цим команди ДТЕК працюють у країнах Європи, шукаючи вживане обладнання, яке можна оперативно доставити та адаптувати для теплових електростанцій.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Київщині та у столиці є загиблі та поранені.

Також дізнайтеся, чи може Росія атакувати енергетику в Україні найближчими днями.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації