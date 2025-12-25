ДТЕК шукає обладнання по Європі через дефіцит резервів

Пошкоджена теплоелектростанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Поточний опалювальний сезон буде найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабного вторгнення РФ, пише Bloomberg.

У низці регіонів споживачі залишаються без електроенергії по 15–20 годин на добу, заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Системні пошкодження обладнання

За словами Тимченка, з початку осені російські війська здійснюють регулярні атаки по всіх складових енергосистеми — обʼєктах генерації, передачі електроенергії, газовій інфраструктурі та вугільному сектору.

Лише електростанції ДТЕК з вересня зазнали понад шість цілеспрямованих атак. У результаті було пошкоджено або знищено більш як половину генеруючих потужностей компанії.

Дефіцит обладнання — ключове обмеження

Окремою проблемою Тимченко назвав нестачу обладнання для відновлення. Йдеться про трансформатори, турбіни та генератори, резерви яких в Україні фактично вичерпані.

"Чим далі, тим складніше проводити відновлення, оскільки обладнання закінчується", — зазначив він.

У зв’язку з цим команди ДТЕК працюють у країнах Європи, шукаючи вживане обладнання, яке можна оперативно доставити та адаптувати для теплових електростанцій.

