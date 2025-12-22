Ціни на нафту 22 грудня зросли через дії США біля Венесуели

Працівники нафтогалузі на нафтовому родовищі. Фото: Freepik

Ціни на нафту в понеділок знову пішли вгору. Ринок відреагував на повідомлення про захоплення США венесуельського нафтового танкера в міжнародних водах, пише Сhannelnewsasia.

Це одразу повернуло тему можливих перебоїв постачання, навіть попри те, що Венесуела не є великим гравцем на глобальному ринку.

Що відбувається з цінами на нафту 22 грудня

Ф’ючерси на Brent зросли на 52 центи — до 60,99 долара за барель. Американська WTI додала 50 центів і торгувалася біля 57,02.

Ще минулого тижня обидві марки втратили близько 1%, тож нинішнє зростання виглядає як відскок.

Аналітики кажуть, що справа не в обсягах, оскільки венесуельська нафта — це лише 1% світової пропозиції. Але важливий сам сигнал.

"Ринок починає усвідомлювати той факт, що адміністрація Трампа займає жорстку позицію щодо торгівлі венесуельською нафтою. Тому ринок починає закладати сценарій, за якого таких операцій буде більше", — заявила Джун Го, старший аналітик нафтового ринку в компанії Sparta Commodities.

Фактор війни та моря

Додаткову напругу створює і загальний геополітичний фон. За даними Reuters, Берегова охорона США переслідує ще один танкер — це може бути вже третя подібна операція менш ніж за два тижні.

Паралельно з’являються повідомлення про удари по російських суднах тіньового флоту та зростання напруги навколо війни Росії проти України. Для нафтового ринку цього достатньо, щоби ціни знов почали зростати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона права на нафту, тому Сполучені Штати мають намір їх повернути.

Також Трамп визнав режим керівника Венесуели Мадуро терористичним та натякнув на можливу війну.