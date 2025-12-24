Нафта зросла в ціні через ризики перебоїв поставок з Венесуели та Росії

Нафтовий танкер. Фото: Freepik.com

Ціни на російську нафту знову просіли — цього разу до рівнів, яких не бачили від початку повномасштабної війни. Така ситуація в майбутньому може призвести до ще більшого росту цін на нафту у світі, пише Bloomberg.

Танкери з російською нафтою накопичуються в морі, як у величезному складі. Особливо зросла кількість суден біля берегів Індії та Китаю.

Вимушені знижки РФ б’ють нові рекорди

Після санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойла" ситуація на нафтовому ринку різко погіршилася.

У Новоросійську ціна Urals опустилася приблизно на 25 доларів за барель, або на 40% від піка в середині липня, опустившись до 34 доларів за барель.

Навіть ESPO, який зазвичай охоче забирає Китай, знизився до 52,36 долара, втратив близько 30% вартості за той самий період.

Фактично РФ іде на історичний антирекорд.

Покупці йдуть, але танкери забиваються нафтою

Попри те, що індійські та китайські НПЗ відмовляються від російських партій нафти, РФ продовжує активно вантажити нафту на судна — з 3,94 до 4,24 млн барелів на добу на кінець грудня.

Але це створило парадокс, тому що дедалі більше "барелів" просто висять у морі. За два тижні в танкерах-сховищах "осіло" ще 20 млн барелів, а загальний обсяг російської нафти, що блукає без покупця, досягнув рекордних 180 млн.

Загальний обсяг нафти в морі збільшився на 48% з кінця серпня. Принаймні 20 танкерів зараз очікують дозволу на швартування в китайських та індійських портах, інші ж затримуються місяцями.

Чим це загрожує ринку нафти

Аналітики Bloomberg також звертають увагу, що накопичення російської нафти в морі відбувається на тлі активніших дій США щодо танкерів, що прямують до Венесуели або з неї. Це, за оцінкою агентства, може насторожувати як відправників, і покупців російської нафти, які побоюються, що вантажі можуть потрапити під обмеження.

У зв'язку з ризиком перебоїв поставок з Венесуели та Росії ціни на нафту в середу, 24 грудня, знову зросли.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 17 центів, або на 0,27%, до 62,55 долара за барель до 07:14 за Грінвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate додала 20 центів, або 0,34%, до 58,58 долара.

Поки ринок чекає, РФ "тоне" у власному експорті, і аналітики зазначають, що така ситуація може підвищити світові ціни на нафту ще сильніше.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Також ми повідомляли, що ціни на нафту знову пішли вгору. Ринок відреагував на повідомлення про захоплення США венесуельського нафтового танкера в міжнародних водах.