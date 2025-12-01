Один із найбільших заводів України офіційно визнали банкрутом — він передавав обладнання в Росію

Будівля заводу Дніпротяжмаш. Фото: Музей історії Дніпра

Один із найбільших машинобудівних заводів України, Дніпротяжмаш, офіційно збанкрутував. Таке рішення ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області, повідомляє NV Бізнес із посиланням на постанову суду.

У рішенні суду зазначається, що підприємство, ймовірно, було умисно доведене до банкрутства.

Реклама

Читайте також:

Підозріле обладнання і російський слід

Після початку справи про банкрутство у квітні 2025-го аудит виявив ознаки умисного доведення підприємства до неплатоспроможності. Серед встановлених фактів — передача майна під арештом, безоплатне користування нерухомістю третіми особами та несанкціонована передача обладнання сторонній структурі, що має ознаки прихованого продажу.

Більше того, частина арештованого обладнання заводу передавалась до Росії для подальшого використання у ВПК та пов’язаних галузях. У відомстві зазначили, що такі дії підпадають під ст. 111-2 ККУ — пособництво державі-агресору.

Баланс і власники заводу

Станом на вересень 2025 року балансова вартість основних засобів заводу становила 421 млн грн.

Підприємство контролює родина Олексія Зінов'єва. За даними у системі YouControl, 87,1% акцій товариства належать його дітям Єгору, Антону та Славяні Зінов'євим.

Що виробляв Дніпротяжмаш

Підприємство в Дніпрі було ключовим виробником обладнання для металургії, трубопроводів, гірничодобувної індустрії, а також для систем метро.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила Рінату Ахметову купити відомий завод в Румунії.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі 2 грудня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Росії.