Україна
Метінвест Ахметова втратив понад половину персоналу — які причини

Метінвест Ахметова втратив понад половину персоналу — які причини

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:01
Метинвест вдвічі скоротив штат - що відомо про втрати компанії
Працівник Метінвесту за роботою. Фото: Metinvest.media

Група Метінвест повідомила про наймасштабніше кадрове скорочення за всю історію компанії. Через війну кількість працівників зменшилась у 2,3 раза, зі 113 000 до приблизно 50 тисяч, пише Інтерфакс-Україна.

У компанії пояснили, що війна зруйнувала частину виробничих майданчиків і змінила саму логіку роботи, так як тепер виробниче планування залежить від доступності людей, а не обладнання чи сировини.

Читайте також:

Кадровий дефіцит Метінвесту 

Зараз у компанії відкрито понад 4000 вакансій, при чому найгостріший брак — на робітничі спеціальності. Через війну на ринку фактично немає достатньої кількості кваліфікованих кадрів.

Кожен шостий співробітник вже служить у ЗСУ,  це приблизно 15% від активної чисельності. Водночас змінилася гендерна структура: жінки вже складають близько 30% персоналу і працюють на складних технічних позиціях, де раніше працювали тільки чоловікі. 

Як змінилося виробництво Метінвесту

Попри кадровий дефіціт та втрату частини промислових майданчиків і людей, група компаній все одно утримує позиції найбільшого роботодавця та індустріального лідера країни.

За дев’ять місяців 2025 року виробництво готової продукції зросло на 8%.

71,24% Метінвесту належить бізнесмену Рінату Ахметову, 23,76% — Smart Holding.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила Рінату Ахметову купити трубний завод у ЄС, в Румунії. Єврокомісія дійшла висновку, що операція не створює ризиків для конкуренції на ринку.

Такж ми повідомляли, що українські працівники зможуть розраховувати на мінімальну зарплату в розмірі 8 000 грн станом на грудень 2025 року. Однак існують ситуації, коли роботодавець може знизити цю суму. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
