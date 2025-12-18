Відео
400 млн грн у переробку — на заході з'явиться індустріальний парк

400 млн грн у переробку — на заході з’явиться індустріальний парк

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:53
Великий індустріальний парк на Хмельниччині — скільки грошей витрачено
Проект індустріального парка. Фото: Мінекономіки

У Хмельницькій області з’явиться новий індустріальний парк, орієнтований на переробну промисловість. Інвестиції в проект оцінюють більш ніж у 400 млн грн, повідомило Міністерство економіки.

Йдеться про проєкт із виробництва паперу, картону та пов’язаних із цим товарів.

Читайте також:

Що це за парк і де він буде 

Індустріальний парк площою понад 10 гектар створюють на території Хмельницької міської територіальної громади. Парк проєктують мінімум на 50 років роботи.

Рішення включити індустріальний парк "АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ" до Реєстру промислових парків ухвалив Кабінет Міністрів.

За планом, тут мають з’явитися близько 500 робочих місць. Фокус буде на переробної промисловості з чітким попитом.

Що саме планують виробляти 

Головним продуктом стане папір і все, що з нього виготовляють. На території парка планується розміщення підприємств у сферах:

  • виробництва паперової маси, паперу та картону;
  • виготовлення виробів з паперу та картону;
  • виробництва тари із гофрованого паперу та картону;
  • виробництва складаної тари із гофрованого картону;
  • виробництва іншої тари, мішків та пакетів з паперу;
  • поліграфічної промисловості;
  • альтернативної енергетики;
  • науково-технічної діяльності;
  • діяльності у сфері інформації і телекомунікацій.

 Гроші та ініціатор 

Загальний обсяг інвестицій перевищить 400 млн грн. Джерелами фінансування будуть власні кошти ініціатора, гроші керуючої компанії, державні програми, внески приватних інвесторів, а ще — пайові внески майбутніх учасників і банківські кредити. 

"Розвиток переробної промисловості — пріоритет політики "Зроблено в Україні". Держава підтримує такі ініціативи, адже вони стимулюють перехід від експорту сировини до глибокої переробки, що зміцнює економіку регіону та створює нові робочі місця", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Кількість індустріальних парків зростає 

У Реєстрі індустріальних парків України наразі 115 об’єктів. Держава розглядає їх як один із головних інструментів розвитку переробної промисловості. 

За даними ОЕСР, частка переробки у ВВП України становить 10,3 %. Тому проєкт у Хмельницькій області має поступово підвищити цей показник.

Нагадаємо, що нещоавно Росія під час нічної атаки на Львів знищила великий індустріальний парк Sparrow. Він був розташований у промисловій зоні "Сигнівка".

Також дізнайтеся, чому дохід великих дорожніх компаній України рухнув на 70% та що їх чекає у майбутньому. 

Кабінет міністрів промисловість Хмельницька область Український бізнес вторинна переробка
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
