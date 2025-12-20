Хто є справжніми власниками Amazon і як поділений контроль

Засновник Amazon Джефф Безос. Фото: колаж Новини.LIVE

Коли говорять "власник Amazon", майже автоматично мають на увазі Джеффа Безоса. І це логічно, але лише частково. Так, саме він — найбільший окремий акціонер компанії, але все не так просто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому вважати, що Amazon "належить Безосу", було б занадто спрощено.

Реклама

Читайте також:

Джефф Безос не має контрольного пакету

Безос сьогодні — виконавчий голова Amazon і людина, з якої все починалося ще у 1994 році. Йому належить близько 10% акцій компанії. Це більше, ніж у будь-кого іншого, десятки мільярдів доларів.

Але важливо інше: це не контрольний пакет. Amazon давно живе як публічна корпорація, де власність розмита між дуже багатьма гравцями.

Мільйони власників Amazon

Після Безоса структура стає значно менш персональною. Велику частину акцій тримають інституційні інвестори — ті самі фонди, які присутні майже у всіх великих світових корпораціях.

Найбільший з них — Vanguard Group. У нього понад 6% акцій Amazon, далі йде BlackRock із близько 3,6%. Ще трохи менше — у SSgA Funds Management. Це основні фінансові гіганти, які керують грошима мільйонів клієнтів.

Є й інші знайомі назви, наприклад Fidelity, T. Rowe Price, Geode Capital, Capital Research. Усі вони володіють частками, які окремо не виглядають вирішальними, але разом формують кістяк акціонерної структури Amazon. Саме вони голосують, підтримують або блокують рішення, дивляться на звітність і стратегічні кроки.

Дрібні акціонери Amazon

Окремо можна зупинитися на дрібних акціонерах. Їх дуже багато. В цілому понад мільйон фізичних осіб і компаній у сукупності володіють більш ніж половиною акцій Amazon.

Це приватні інвестори, пенсійні фонди, страхові компанії, а також співробітники самої Amazon, які отримали акції через внутрішні програми. Їхній вплив, звісно, мінімальний, але саме вони роблять компанію по-справжньому публічною.

Структура власності Amazon

Тому реальна картина виглядає так: Джефф Безос — ключова фігура, найбільший акціонер і символ компанії. Але Amazon не є "його компанією" у прямому сенсі.

Це складна конструкція з фондів, банків, інвесторів і сотень тисяч людей, які володіють маленькими частками одного з найдорожчих на сьогодняшній день бізнесів у світі.

Нагадаємо, що влітку Джефф Безос три дні святкув своє весілля у Венеції. За твердженням очільника Венеційського регіону Луки Зайя, весілля обійшлося у 55,6 млн доларів.

Також ми розповідали про нову дружину Джеффа Безоса — Лорен Санчес та її зірковий шлях від тележурналістки до дружини одного з найбагатших людей світу.