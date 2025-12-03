Гіпермаркет Fozzy Group. Фото: Facebook Fozzy Group



Онлайн-видання The Village Україна увійшло до складу ритейлера Fozzy Group. Після цієї угоди медіапідрозділ Fozzy Media Group охопив 41% української лайфстайл-аудиторії. І це найбільший показник у сегменті, пише Forbes Ukraine.

У Fozzy Group підтвердили факт приєднання The Village, але фінансові умови угоди не розголошують.

Навіщо Fozzy Group власні медіа

Fozzy розвиває напрям retail media, щоб краще розуміти свою аудиторію та працювати з нею не лише в магазинах, а й у ЗМІ.

У компанії наголошують, що редакція The Village Україна збереже повну редакційну незалежність, а власник не втручатиметься у внутрішню політику видання.

Що даст ритейлеру покупка нового ЗМІ

За словами CEO Fozzy Media Group Олени Шабашкевич, власні медіа дають компанії:

більше даних про поведінку потенційних покупців;

розуміння, які теми й формати найбільше "резонують" з аудиторією;

додатковий канал взаємодії з клієнтами брендів Fozzy Group.

