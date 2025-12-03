Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Відоме українське медіа перейшло під крило Fozzy Group

Відоме українське медіа перейшло під крило Fozzy Group

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 11:47
Онлайн-видання The Village Україна увійшло до складу ритейлера Fozzy Group. Після цієї угоди медіапідрозділ Fozzy Media Group охопив 41% української лайфстайл-аудиторії. І це найбільший показник у сегменті
Гіпермаркет Fozzy Group. Фото: Facebook Fozzy Group

 
Онлайн-видання The Village Україна увійшло до складу ритейлера Fozzy Group. Після цієї угоди медіапідрозділ Fozzy Media Group охопив 41% української лайфстайл-аудиторії. І це найбільший показник у сегменті, пише Forbes Ukraine.

У Fozzy Group підтвердили факт приєднання The Village, але фінансові умови угоди не розголошують. 

Реклама
Читайте також:

Навіщо Fozzy Group власні медіа

Fozzy розвиває напрям retail media, щоб краще розуміти свою аудиторію та працювати з нею не лише в магазинах, а й у ЗМІ.

У компанії наголошують, що редакція The Village Україна збереже повну редакційну незалежність, а власник не втручатиметься у внутрішню політику видання.

Що даст ритейлеру покупка нового ЗМІ

За словами CEO Fozzy Media Group Олени Шабашкевич, власні медіа дають компанії:

  • більше даних про поведінку потенційних покупців; 
  • розуміння, які теми й формати найбільше "резонують" з аудиторією;
  • додатковий канал взаємодії з клієнтами брендів Fozzy Group.

Як ми повідомляли раніше, на 56-му році життя зупинилося серце журналіста та співзасновника видання "РБК-Україна" Володимира Шульца.

Також ми повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на офіційному сайті Білого дому спеціальний розділ, який містить перелік медіа, що нібито поширюють "фейкові новини". Новий розділ має назву "Зала ганьби для правопорушників" і включає майже всі провідні американські ЗМІ.

 

ЗМІ Fozzy Group покупки ритейлер медіа
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації