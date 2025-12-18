Найбільший забудовник Казахстану BI Group зайшов на український ринок — деталі

Житловий комплекс BI Group у Казахстані. Фото: BI Group

Найбільша будівельна компанія Казахстану BI Group офіційно зайшла на український ринок. Група купила українську будівельну компанію Watzenrode і планує працювати в Україні одразу у кількох напрямах — від відбудови до житлових проєктів.

Компанія розглядає Україну як один із ключових майбутніх ринків і не приховує інтересу до Києва та області, пише Forbes.

Чому саме Україна

Інтерес до України в BI Group з’явився не вчора. За словами акціонера і директора BI Group в Україні Аяна Зікіріна, компанія придивлялася до українського ринку ще з 2018 року.

"Ми працюємо там, де зрозумілі правила гри, мовні моменти і де ми можемо бути корисними. Україна якраз із таких ринків", — пояснив він.

Серед конкурентних переваг він називає велику територію нашої країни, кваліфікованих спеціалістів, високу ефективність працівників, сильний ІТ-сектор і загальну цифровізацію держави. Усе це для великого забудовника має значення.

Як BI Group зайшла на ринок України

BI Group традиційно заходить на нові ринки через купівлю або злиття з локальними гравцями. В Україні таким "входом" стала купівля генпідрядної компанії Watzenrode.

Це дало можливість одразу почати повноцінну роботу без довгого етапу запуску з нуля. У Watzenrode великий штат, понад 7500 працівників — і досвід у промисловому будівництві.

Серед клієнтів компанії — Ferrexpo, PepsiCo, Samsung. Зараз Watzenrode будує виробничі цехи Nestle в Луцьку, реконструює водопровідної мережі у Кривому Розі та робить проєкти для CRH у Київській області. За дев’ять місяців 2025 року виторг Watzenrode майже подвоївся і сягнув 374,4 млн грн.

Як компанія планує будувати експансію в Україні

BI Group планує працювати в Україні у двох основних ролях, генпідрядником у проєктах відбудови та девелопером житлової нерухомості.

Компанію цікавить житло різних сегментів — від економкласу до преміуму, а також подальше управління об’єктами. Паралельно BI Group дивиться і в бік відновлюваної енергетики — сонячної та вітрової.

"Наш основний фокус — на Київ і Київську область. Це найбільш населені й економічно активні регіони. Плюс війна привела сюди багато переміщених людей, яким потрібно житло", — зазначив Зікірін.

Протягом найближчих трьох–п’яти років група планує інвестувати в Україну десятки мільйонів доларів.

