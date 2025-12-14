Відео
Головна Компанії Золоті резерви світу — хто в лідерах і яке місце України

Золоті резерви світу — хто в лідерах і яке місце України

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:46
Запаси золота у світі — топ-10 країн і позиція України
Золоті злитки. Фото: НБУ

США сьогодні лідирують у світі за запасами золота — 8133,5 тонни. Друге місце посідає Німеччина з резервом у 3351,5 тонни. Україна у цьому списку — на 61 позиції, її золотий запас становить 27,4 тонни.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, хто входить у першу десятку лідерів із запасів золота.

Читайте також:

Топ-10 країн із запасів золота

США утримують першу сходинку. Їхня частка золота в золотовалютних резервах, тобто ЗВР - 72,4 %. 

Німеччина — головний європейний гравець. У неї 3351,5 тонни, 71,5 % від усіх резервів. До 2013 року більшість німецького золота зберігалася за кордоном, у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі. Потім країна почала повертати запаси додому.

Італія — 2451,8 тонни. Золото складає 68,3 % її резервів. Більше 95 тисяч зливків різної ваги. Монети - 4,1 тонни.

Франція — 2436,8 тонни. З 2009 року не купує й не продає. Частка золота - 69,9 %. 

Росія — 2335,9 тонни. У грошах це 179,6 млрд доларів. Частка в резервах - 29,5 %. 

Китай — 2264,3 тонни. Частка - 4,9 %. Основні запаси, імовірно, у Пекіні. З 2000 року запаси зросли в п’ять разів. Китай залишається найбільшим виробником.

Швейцарія — 1040 тонни. Частка - 8,8 %. 

Японія — 846 тонни з часткою у 5,15%

Індія посідає дев’яте місце — 840,8 тонни. У золотовалютних резервах золото становить 9,6%. Основні запаси тримають у сховищах Резервного банку Індії; решта — в Англії.

Нідерланди посідають десяте місце з резервом 612,5 тонни золота. У золотовалютних резервах країни частка дорогоцінного металу сягає 61,6%.

Що ще потрібно знати українцям

Світові ціни на золото у грудні 2025 року знов стрибнули вгору — і вже майже дотягуються до рівнів, які ринки бачили  аж 36 років тому, у 1979-му.

Також ми розповідали, що за всю історію людство підняло з надр планети близько 216 тисяч тонн золота. Якщо б це все розплавити й відлити у формі куба, його висота становила б 22 метри.

 


 

золото резерв запас біле золото родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
