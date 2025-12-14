Запасы золота в мире - топ-10 стран и позиция Украины

Золотые слитки. Фото: НБУ

США сегодня лидируют в мире по запасам золота — 8133,5 тонны. Второе место занимает Германия с резервом в 3351,5 тонны. Украина в этом списке — на 61 позиции, ее золотой запас составляет 27,4 тонны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, кто входит в первую десятку лидеров по запасам золота.

Топ-10 стран по запасам золота

США удерживают первую строчку, их доля золота в золотовалютных резервах, то есть ЗВР - 72,4 %.

Германия — главный европейский игрок. У нее 3351,5 тонны, 71,5 % от всех резервов. До 2013 года большинство немецкого золота хранилось за рубежом, в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Затем страна начала возвращать запасы домой.

Италия — 2451,8 тонны. Золото составляет 68,3 % ее резервов. Более 95 тысяч слитков разного веса. Монеты - 4,1 тонны.

Франция — 2436,8 тонны. С 2009 года не покупает и не продает. Доля золота - 69,9 %.

Россия — 2335,9 тонны. В деньгах это 179,6 млрд долларов. Доля в резервах - 29,5 %.

Китай — 2264,3 тонны. Доля - 4,9 %. Основные запасы, предположительно, в Пекине. С 2000 года запасы выросли в пять раз. Китай остается крупнейшим производителем.

Швейцария — 1040 тонны. Доля - 8,8 %.

Япония — 846 тонны с долей в 5,15%.

Индия занимает девятое место — 840,8 тонны. В золотовалютных резервах золото составляет 9,6%. Основные запасы держат в хранилищах Резервного банка Индии; остальные - в Англии.

Нидерланды занимают десятое место с резервом 612,5 тонны золота. В золотовалютных резервах страны доля драгоценного металла достигает 61,6%.

Что еще нужно знать украинцам

Мировые цены на золото в декабре 2025 года вновь прыгнули вверх — и уже почти дотягиваются до уровней, которые рынки видели аж 36 лет назад, в 1979-м.

Также мы рассказывали, что за всю историю человечество подняло из недр планеты около 216 тысяч тонн золота. Если бы это все расплавить и отлить в форме куба, его высота составила бы 22 метра.