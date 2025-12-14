Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Золотые резервы мира — кто в лидерах и какое место Украины

Золотые резервы мира — кто в лидерах и какое место Украины

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 18:46
Запасы золота в мире - топ-10 стран и позиция Украины
Золотые слитки. Фото: НБУ

США сегодня лидируют в мире по запасам золота — 8133,5 тонны. Второе место занимает Германия с резервом в 3351,5 тонны. Украина в этом списке — на 61 позиции, ее золотой запас составляет 27,4 тонны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, кто входит в первую десятку лидеров по запасам золота.

Реклама
Читайте также:

Топ-10 стран по запасам золота

США удерживают первую строчку, их доля золота в золотовалютных резервах, то есть ЗВР - 72,4 %.

Германия — главный европейский игрок. У нее 3351,5 тонны, 71,5 % от всех резервов. До 2013 года большинство немецкого золота хранилось за рубежом, в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Затем страна начала возвращать запасы домой.

Италия — 2451,8 тонны. Золото составляет 68,3 % ее резервов. Более 95 тысяч слитков разного веса. Монеты - 4,1 тонны.

Франция — 2436,8 тонны. С 2009 года не покупает и не продает. Доля золота - 69,9 %.

Россия — 2335,9 тонны. В деньгах это 179,6 млрд долларов. Доля в резервах - 29,5 %.

Китай — 2264,3 тонны. Доля - 4,9 %. Основные запасы, предположительно, в Пекине. С 2000 года запасы выросли в пять раз. Китай остается крупнейшим производителем.

Швейцария — 1040 тонны. Доля - 8,8 %.

Япония — 846 тонны с долей в 5,15%.

Индия занимает девятое место — 840,8 тонны. В золотовалютных резервах золото составляет 9,6%. Основные запасы держат в хранилищах Резервного банка Индии; остальные - в Англии.

Нидерланды занимают десятое место с резервом 612,5 тонны золота. В золотовалютных резервах страны доля драгоценного металла достигает 61,6%.

Что еще нужно знать украинцам

Мировые цены на золото в декабре 2025 года вновь прыгнули вверх — и уже почти дотягиваются до уровней, которые рынки видели аж 36 лет назад, в 1979-м.

Также мы рассказывали, что за всю историю человечество подняло из недр планеты около 216 тысяч тонн золота. Если бы это все расплавить и отлить в форме куба, его высота составила бы 22 метра.

 

 

золото резерв запас белое золото месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации