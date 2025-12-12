Відео
Головна Компанії Золото б’є річні рекорди і наближається до рівня 1979 року

Золото б’є річні рекорди і наближається до рівня 1979 року

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 18:08
Ціни на золото наблизилися до рекордів, яких не було з кінця 1970-х
Слитки золота. Фото: Pixabay

Світові ціни на золото знову стрибнули вгору — і вже майже дотягуються до рівнів, які ринки бачили 36 років тому. Про це пише Bloomberg

За останні місяці золото дорожчало так активно, що вже перевищило +60% з початку року, а срібло ще більше. Обидва метали йдуть до найвищих річних показників від 1979-го.

Чому ринок дорогоціних металів так розігріло

Головні драйвери зараз досить банальні: центробанки скуповують золото рекордними темпами, а інвестори тікають із державних облігацій і валют.

Ціна зливків зараз тримається біля позначки $4270 за унцію — після чергового стрибка на 1,2% у четвер.

Аналітики вважають, що цей імпульс може перейти і в 2026 рік. Наприклад, у Vantage Markets кажуть, що попит центробанків, м’яка політика ФРС і глобальна нервозність створюють для золота дуже комфортний фон.

Прогнози стають сміливішими

HSBC тепер чекає ще вищих цін: на кінець 2025 року прогноз підняли з $3015 до $3215, а на 2026-й — з $2915 до $3125 за унцію. 

Золото навіть обігнало євро, ставши другим за популярністю активом у міжнародних резервах центробанків — такого також давно не траплялося.

Як ми повідомляли раніше, китайські геологи відкрили в горах Куньлунь нове родовище із золотом. Запаси, за попередніми оцінками, можуть перевищувати 1 тис. тонн.

Також дізнайтеся, скільки золота видобуло людство за всю історію

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
