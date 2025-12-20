Де розташовані найбільш розвідані родовища золота в Україні

Золоті злитки. Фото: Freepik.com

Незважаючи на те, що територія нашої країни не входить в топ світових гігантів по видобутку золота, все ж таки Україна має великий золоторудний потенціал. Родовища цього дорогоцінного металу є майже всюди — від Карпат до Донбасу.

Реклама

Читайте також:

Новини.LIVE розповідають, де саме в Україні розташовані найбільш розвідані родовища золота.

Де ховається золото в Україні

За оцінками Держгеонадр, золотий потенціал України оцінюється у понад 3 000 тонн — це масштаб, який може вплинути на економіку держави у майбутньому.

З іншого боку, промисловий видобуток золота в Україні залишається мінімальним. Причини тому у складності геологічних умов, дорогій інфраструктурі та потребі в інвестиціях.

Тим не менш, науковці виокремлюють три основні тектонічні зони, де сконцентровано поклади золота. Це Український щит, Карпатська золотоносна провінція та Донбаська золоторудна провінція.

Український щит

Це найпотужніша золотоносна територія, що простягається з центра країни на південь до Дніпропетровщини.

Це головна золотоносна зона країни, де зосереджено приблизно 2 400 тонн золота. Геологи вже докладно вивчили шість ключових родовищ: Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка. Тут підтверджені запаси перевищують 620 тонн. Ця частина України вважається стратегічною для подальшого розвитку золоторудної галузі.

Карпатська золотоносна провінція

Ця зона охоплює Закарпаття, де розвідані відомі родовища.

Одне з найбільш вивчених родовищ — Мужіївське, поблизу кордону з Угорщиною. Геологи продовжують роботи в цьому регіоні, зосереджуючи увагу на прилеглих ділянках із потенціалом для глибшого буріння. Після тривалої паузи в розробці Мужіївського родовища нові технології дозволяють оцінити раніше недоступні горизонти. Крім того, близькість до кордону може полегшити експорт готової продукції.

Донбаська золоторудна провінція

Територія Донбасу має перспективні, хоча і менш досліджені, ресурси. ЇЇ потенціал — близько 400 тонн прогнозних запасів. Тут виділяють Бобриківське родовище та низку менших ділянок, що ще потребують дослідження.

На жаль, значна частина цієї зони знаходиться в окупації, а розвідка у частині, підконтрольній Україні, також ускладнена військовими діями, однак перспективи залишаються високими.

Золото не тільки під землею

Золоті запаси Україні знаходять не лише в корінних породах, а й у розсипах, сформованих у давніх руслах річок.

Саме такі насичені золотом родовища виявили у долинах Пруту, Черемошу та Серету.

Геологічна служба України визначила перспективні зони

До карти перспективних родовищ золота від Державної служби геології та надр входять:

Мужіївське родовище (Закарпаття);

Яблунівське родовище (Івано-Франківщина);

Бобриківське родовище (Кіровоградщина);

Старокостянтинівський район (Хмельниччина).

Ці об’єкти отримують пріоритет у державних програмах розвитку надрокористування. Уряд планує створити прозорі умови для інвесторів, одночасно захищаючи інтереси місцевих громад.

Нагадаємо, що світові ціни на золото знову стрибнули вгору — і вже майже дотягуються до рівнів, які ринки бачили останній раз аж у 1979 році.

Дізнайтесь також про одне із найвідоміших родовищ в Україні — Мужіївське. На фабриці, яка колись тут працювала, виплавили перше в країні золото.