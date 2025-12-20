Видео
Золотые ресурсы Украины — что известно о главных месторождениях

Золотые ресурсы Украины — что известно о главных месторождениях

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:45
Где расположены наиболее разведанные месторождения золота в Украине.
Золотые слитки. Фото: Freepik.com

 

Несмотря на то, что территория нашей страны не входит в топ мировых гигантов по добыче золота, все же Украина имеет большой золоторудный потенциал. Месторождения этого драгоценного металла есть почти везде — от Карпат до Донбасса.

Читайте также:

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине расположены наиболее разведанные месторождения золота.

Где скрывается золото в Украине

По оценкам Госгеонедр, золотой потенциал Украины оценивается в более 3 000 тонн —  это масштаб, который может повлиять на экономику государства в будущем.

С другой стороны, промышленная добыча золота в Украине остается минимальной. Причины тому в сложности геологических условий, дорогой инфраструктуре и потребности в инвестициях.

Тем не менее, ученые выделяют три основные тектонические зоны, где сконцентрированы залежи золота. Это Украинский щит, Карпатская золотоносная провинция и Донбасская золоторудная провинция.

Украинский щит

Это самая мощная золотоносная территория, простирающаяся с центра страны на юг до Днепропетровщины.

Это главная золотоносная зона страны, где сосредоточено примерно 2 400 тонн золота. Геологи уже подробно изучили шесть ключевых месторождений: Майское, Клинцовское, Юрьевское, Сергеевское, Золотая Балка и Широкая Балка. Здесь подтвержденные запасы превышают 620 тонн. Эта часть Украины считается стратегической для дальнейшего развития золоторудной отрасли.

Карпатская золотоносная провинция

Эта зона охватывает Закарпатье, где разведаны известные месторождения.

Одно из наиболее изученных месторождений — Мужиевское, вблизи границы с Венгрией. Геологи продолжают работы в этом регионе, сосредотачивая внимание на прилегающих участках с потенциалом для более глубокого бурения. После длительной паузы в разработке Мужиевского месторождения новые технологии позволяют оценить ранее недоступные горизонты. Кроме того, близость к границе может облегчить экспорт готовой продукции.

Донбасская золоторудная провинция

Территория Донбасса имеет перспективные, хотя и менее исследованные, ресурсы. Ее потенциал —  около 400 тонн прогнозных запасов. Здесь выделяют Бобриковское месторождение и ряд меньших участков, которые еще нуждаются в исследовании.

К сожалению, значительная часть этой зоны находится в оккупации, а разведка в части, подконтрольной Украине, также затруднена военными действиями, однако перспективы остаются высокими.

Золото не только под землей

Золотые запасы Украины находят не только в коренных породах, но и в россыпях, сформированных в древних руслах рек.

Именно такие насыщенные золотом месторождения обнаружили в долинах Прута, Черемоша и Серета.

Геологическая служба Украины определила перспективные зоны

В карту перспективных месторождений золота от Государственной службы геологии и недр входят:

  • Мужиевское месторождение (Закарпатье);
  • Яблунивское месторождение (Ивано-Франковская область);
  • Бобриковское месторождение (Кировоградская область);
  • Староконстантиновский район (Хмельницкая область).

Эти объекты получают приоритет в государственных программах развития недропользования. Правительство планирует создать прозрачные условия для инвесторов, одновременно защищая интересы местных общин.

Напомним, что мировые цены на золото снова прыгнули вверх —  и уже почти дотягиваются до уровней, которые рынки видели последний раз аж в 1979 году.

Узнайте также об одном из самых известных месторождений в Украине —  Мужиевском. На фабрике, которая когда-то здесь работала, выплавили первое в стране золото.

Украина Закарпатье золото полезные ископаемые месторождения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
