Новий керівник Microsoft в Україні - що про нього відомо

Офіс компанії Microsoft. Фото: Pixabay

Microsoft тимчасово призначила Євгена Кагановського керівником українського філіалу після звільнення Леоніда Полупана 1 грудня. Про це повідомили у компанії у відповіді на запит Forbes Ukraine.

Перед новим керівником поставили задачу поєднати кібербезпеку, хмарні сервіси та рішення на основі ШІ, щоб посилити цей напрямок в Україні.

Хто такий Євген Кагановський

Новий керівник закінчив Київський лінгвістичний університет і має філологічну освіту, а також ступінь магістра права та економіки Київського національного економічного університету.

Він працював у українських офісах Samsung та IBM, зокрема в HR та керівництві Центром виконання проєктів. У 2019 році приєднався до Microsoft як керівник напряму роботи з державним сектором в Україні, а з грудня 2024 року очолював напрям CSU у Центральній Європі.

Як працює Microsoft в Україні

Microsoft відкрила офіс в Україні у далекому 2003 році.

Офіційна виручка ТОВ "Майкрософт Україна" у 2024 році становила 205 млн грн, але ці цифри не відображають реальний масштаб бізнесу, оскільки компанія працює переважно через партнерську мережу.

Найбільшим попитом в Україні користуються корпоративні рішення Modern Workplace, продукти з кібербезпеки та хмарні сервіси. Microsoft надала українським державним органам, держкомпаніям і бізнесу допомогу на суму близько $540 млн у вигляді продуктів та сервісів — від хмарного зберігання до засобів захисту даних.

Які цілі поставили у Microsoft перед новим керівником

Для Кагановського ключовим викликом буде збереження та посилення експансії українського офісу в Центрально-Східній Європі на тлі конкуренції всередині регіону. Від нього очікують пришвидшення впровадження ШІ-рішень, подальшого посилення кіберзахисту держсектору та бізнесу й підтримки великомасштабних проєктів цифрової трансформації у воєнних умовах.

Нагадаємо, що після останнього оновлення Microsoft Teams почне шпигувати за працівниками в офісі та визначатиме місцеперебування співробітників. Ця функція вже викликала дискусію про приватність.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12349 про створення Кіберсил в ЗСУ - для чого і які в них будуть функції.