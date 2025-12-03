Видео
Главная Компании Ради экспансии — Microsoft сменил руководителя в Украине

Ради экспансии — Microsoft сменил руководителя в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:29
Новый руководитель Microsoft в Украине - что о нем известно
Офис компании Microsoft. Фото: Pixabay

Microsoft временно назначила Евгения Кагановского руководителем украинского филиала после увольнения Леонида Полупана 1 декабря. Об этом сообщили в компании в ответе на запрос Forbes Ukraine.

Перед новым руководителем поставили задачу совместить кибербезопасность, облачные сервисы и решения на основе ИИ, чтобы усилить это направление в Украине.

Читайте также:

Кто такой Евгений Кагановский

Новый руководитель окончил Киевский лингвистический университет и имеет филологическое образование, а также степень магистра права и экономики Киевского национального экономического университета.

Он работал в украинских офисах Samsung и IBM, в частности в HR и руководстве Центром выполнения проектов. В 2019 году присоединился к Microsoft как руководитель направления работы с государственным сектором в Украине, а с декабря 2024 года возглавлял направление CSU в Центральной Европе.

Как работает Microsoft в Украине

Microsoft открыла офис в Украине в далеком 2003 году.

Официальная выручка ООО "Майкрософт Украина" в 2024 году составила 205 млн грн, но эти цифры не отражают реальный масштаб бизнеса, поскольку компания работает преимущественно через партнерскую сеть.

Наибольшим спросом в Украине пользуются корпоративные решения Modern Workplace, продукты по кибербезопасности и облачные сервисы. Microsoft предоставила украинским государственным органам, госкомпаниям и бизнесу помощь на сумму около $540 млн в виде продуктов и сервисов - от облачного хранения до средств защиты данных.

Какие цели поставили в Microsoft перед новым руководителем

Для Кагановского ключевым вызовом будет сохранение и усиление экспансии украинского офиса в Центрально-Восточной Европе на фоне конкуренции внутри региона. От него ожидают ускорения внедрения ИИ-решений, дальнейшего усиления киберзащиты госсектора и бизнеса и поддержки крупномасштабных проектов цифровой трансформации в военных условиях.

Напомним, что после последнего обновления Microsoft Teams начнет шпионить за работниками в офисе и определять местонахождение сотрудников. Эта функция уже вызвала дискуссию о приватности.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12349 о создании Киберсил в составе ВСУ - для чего и какие у них будут функции.

Microsoft бизнес кибербезопасность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
