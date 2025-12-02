Через виїзд молоді 18–22 років в Україні змінився ринок праці — різке скорочення

Молодий чоловік на співбесіді. Фото: Freepik

Після зміни правил виїзду за кордон для чоловіків 18–22 років український ринок праці відчутно "полегшав" на молодих співробітників. Про це свідчать дані опитування платформи robota.ua серед 320 роботодавців, надані NV Бізнес.

Роботодавці вже фіксують хвилю звільнень і дефіцит кандидатів у наймолодшій віковій групі.

Звільнення молоді різко зросли

За останній місяць роботодавці помітили стрибок звільнень серед працівників 18–22 років:

38% компаній говорять про значне зростання звільнень;

33% — про помірне зростання;

лише 26% не помітили змін.

Найсильніше відтік б’є по великих компаніях із штатом понад 1000 людей — 41% з них фіксують різкий ріст звільнень молоді.

Виїзд за кордон і "ефект доміно"

Ключова причина звільнень молоді — її бажання виїхати з України:

50% роботодавців кажуть, що молоді працівники йдуть саме через плани виїзду;

ще 13% час від часу стикаються з такими випадками.

При тому роботодавці помічають "ефект доміно", бо разом із 18–22-річними виїжджають їхні партнерки, сестри, подруги. У результаті бізнес втрачає одразу кілька категорій персоналу, а не лише чоловіків молодшої групи.

Найм молоді став суттєво складнішим

Порівняно з попередніми роками ринок для роботодавців змінився:

55% компаній вважають, що наймати молодь стало значно складніше;

29% — трохи складніше;

лише 16% не відчувають різниці.

Дефіцит молодих кандидатів зрушує конкуренцію за кадри і боротьба за працівника починається вже з наймолодших позицій.

Як бізнес справляється з кадровими дірами

Щоб компенсувати відтік молоді, компанії змінюють кадрову стратегію:

62% більше наймають старших, досвідченіших фахівців;

43% просто розкидають обов’язки на наявні команди;

29% підвищують зарплати чи бонуси, щоб утримати людей;

ще 16% активно автоматизують процеси.

Близько 59% роботодавців вважають, що держава має запровадити "компенсатори", тобто податкові пільги, програми стажувань, підтримку автоматизації, щоб пом’якшити кадровий удар.

Де сітуація найбільш складна

Найбільше проблем із кадрами фіксують у сферах:

продаж та обслуговування клієнтів — 46,3%;

операційний персонал — 38,4%;

ІТ та технічні спеціалісти — 10,3%.

Компанії скаржаться на повільніше виконання рутинних задач, зростання навантаження на наявні команди та ризик падіння якості сервісу. У частини бізнесів дефіцит людей вже обмежує темпи зростання й масштаби планів.

В robota.ua резюмують, що відтік молоді більше не виглядає тимчасовою хвилею, а це нова кадрова реальність. Тому у стійкій позиції будуть ті компанії, які швидко перебудують системи найму, мотивації та організації роботи під змінений ринок праці.

