Головна Компанії Вперше в історії — золото подорожчало до рекордного рівня

Вперше в історії — золото подорожчало до рекордного рівня

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:21
Ціна на золото вперше в історії перевищила 4 380 доларів за унцію
Золоті злитки та монети. Фото: Freepik

Золото знову б'є рекорди. Ціна на дорогоцінний метал стрибнула до історичного максимуму і водночас сягнула найкращого річного результату більш ніж за чотири десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

За останні дні золото додало понад 1% і перевищило 4 381 долар за унцію.

Як реагує ринок 

Фінансові ринки реагують нервово, тому що геополітична напруженість нікуди не зникла, а економічні сигнали суперечливі.

Успіх золота обумовлений тим, що інвестори знов шукають щось "тверде", без прив’язки до конкретної країни чи валюти.

Що саме штовхає ціну вгору

Головний фактор зростання ціни пов'язаний з очікуванням м’якшої політики Федеральної резервної системи США.

Трейдери закладають у ціну два зниження ставок ФРС у 2026 році. Дані з економіки США не дали чіткої картини, зате політичні заяви, зокрема з боку Дональда Трампа, знову повернули тему агресивного пом’якшення монетарної політики.

А для золота це класичний сценарій, бо коли ставки падають, активи без відсоткового доходу стають привабливішими.

Попит на золото підтримують центральні банки

Зростання не обмежується біржовими ставками. Попит на золото підтримують центральні банки, які продовжують активно скуповувати метал. Паралельно вже кілька тижнів поспіль триває приплив коштів у золоті ETF.

Аналітики Goldman Sachs у своєму базовому сценарії наголошують на ціні близько $4900 за унцію у 2026 році. 

Ціна срібла також зросла

На тлі золотого ралі різко зросло й срібло. Ціна підскочила на 2,7% — до рекордних 68,99 долара за унцію.

Тут свою роль зіграли спекулятивні покупки та проблеми з постачанням у ключові торгові центри. 

Ф’ючерсні торги сріблом у Шанхаї на початку місяця різко активізувалися, а обсяги майже повернулися до рівнів, які ринок бачив під час попередніх криз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що китайські геологи відкрили гігантське родовище із золотом. Запаси, за попередніми оцінками, можуть перевищувати 1 тис. тонн.

Також дізнайтеся про золоті резерви світу — хто в лідерах і яке місце України в списку країн. 

 

рекорд трейдери торги золото срібло
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
