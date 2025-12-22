Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Впервые в истории — золото подорожало до рекордного уровня

Впервые в истории — золото подорожало до рекордного уровня

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:21
Цена на золото впервые в истории превысила 4 380 долларов за унцию
Золотые слитки и монеты. Фото: Freepik

Золото снова бьет рекорды. Цена на драгоценный металл прыгнула до исторического максимума и одновременно достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

За последние дни золото прибавило более 1% и превысило 4 381 доллар за унцию.

Как реагирует рынок

Финансовые рынки реагируют нервно, потому что геополитическая напряженность никуда не исчезла, а экономические сигналы противоречивы.

Успех золота обусловлен тем, что инвесторы вновь ищут что-то "твердое", без привязки к конкретной стране или валюте.

Что именно толкает цену вверх

Главный фактор роста цены связан с ожиданием более мягкой политики Федеральной резервной системы США.

Трейдеры закладывают в цену два снижения ставок ФРС в 2026 году. Данные по экономике США не дали четкой картины, зато политические заявления, в частности со стороны Дональда Трампа, снова вернули тему агрессивного смягчения монетарной политики.

А для золота это классический сценарий, потому что когда ставки падают, активы без процентного дохода становятся более привлекательными.

Спрос на золото поддерживают центральные банки

Рост не ограничивается биржевыми ставками. Спрос на золото поддерживают центральные банки, которые продолжают активно скупать металл. Параллельно уже несколько недель подряд продолжается приток средств в золотые ETF.

Аналитики Goldman Sachs в своем базовом сценарии отмечают цену около $4 900 за унцию в 2026 году.

Цена серебра тоже выросла

На фоне золотого ралли резко выросло и серебро. Цена подскочила на 2,7% — до рекордных 68,99 долларов за унцию.

Здесь свою роль сыграли спекулятивные покупки и проблемы с поставками в ключевые торговые центры.

Фьючерсные торги серебром в Шанхае в начале месяца резко активизировались, а объемы почти вернулись к уровням, которые рынок видел во время предыдущих кризисов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что китайские геологи открыли гигантское месторождение с золотом. Запасы, по предварительным оценкам, могут превышать 1 тыс. тонн.

Также узнайте о золотых резервах мира — кто в лидерах и какое место Украины в списке стран.

рекорд трейдеры торги золото серебро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации