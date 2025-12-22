Цена на золото впервые в истории превысила 4 380 долларов за унцию

Золотые слитки и монеты. Фото: Freepik

Золото снова бьет рекорды. Цена на драгоценный металл прыгнула до исторического максимума и одновременно достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

За последние дни золото прибавило более 1% и превысило 4 381 доллар за унцию.

Как реагирует рынок

Финансовые рынки реагируют нервно, потому что геополитическая напряженность никуда не исчезла, а экономические сигналы противоречивы.

Успех золота обусловлен тем, что инвесторы вновь ищут что-то "твердое", без привязки к конкретной стране или валюте.

Что именно толкает цену вверх

Главный фактор роста цены связан с ожиданием более мягкой политики Федеральной резервной системы США.

Трейдеры закладывают в цену два снижения ставок ФРС в 2026 году. Данные по экономике США не дали четкой картины, зато политические заявления, в частности со стороны Дональда Трампа, снова вернули тему агрессивного смягчения монетарной политики.

А для золота это классический сценарий, потому что когда ставки падают, активы без процентного дохода становятся более привлекательными.

Спрос на золото поддерживают центральные банки

Рост не ограничивается биржевыми ставками. Спрос на золото поддерживают центральные банки, которые продолжают активно скупать металл. Параллельно уже несколько недель подряд продолжается приток средств в золотые ETF.

Аналитики Goldman Sachs в своем базовом сценарии отмечают цену около $4 900 за унцию в 2026 году.

Цена серебра тоже выросла

На фоне золотого ралли резко выросло и серебро. Цена подскочила на 2,7% — до рекордных 68,99 долларов за унцию.

Здесь свою роль сыграли спекулятивные покупки и проблемы с поставками в ключевые торговые центры.

Фьючерсные торги серебром в Шанхае в начале месяца резко активизировались, а объемы почти вернулись к уровням, которые рынок видел во время предыдущих кризисов.

